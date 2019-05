Prime Standard | Varta erhöht Prognose für 2019

Der Konzernumsatz hat sich wiederum zweistellig um 10,7% auf 73,4 Mio. EUR erhöht. Das bereinigte EBITDA steigt erneut deutlich überproportional um 36,9% auf 17,4 Mio. EUR und die bereinigte EBITDA-Marge verbessert sich sehr deutlich um 4,5 Prozentpunkte auf 23,7%. Der Konzerngewinn ist um 28,3% auf 9,2 Mio. EUR gestiegen. Damit konnte die VARTA AG ihre Profitabilität erneut deutlich verbessern.{loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}

Herbert Schein, Vorstandsvorsitzender (CEO) der VARTA AG: "Die sehr guten Geschäftszahlen im ersten Quartal 2019 unterstreichen unsere herausragende Position als Technologie- und Marktführer in unseren strukturell wachsenden Marktsegmenten. Insbesondere bei unseren Lithium-Ionen Batterien (CoinPower) ist die Nachfrage ungebrochen hoch. Daher erweitern wir unsere Produktionskapazität in diesem margenstarken Wachstumsbereich nochmals, um unsere starke Marktposition weiter auszubauen."

Finanzvorstand (CFO) Steffen Munz ergänzt: "Nachdem das erste Quartal sehr gut angelaufen ist und wir einen sehr gesunden Auftragsbestand verzeichnen, blicken wir noch optimistischer in das laufende Geschäftsjahr. Wir werden unsere hohe Wachstumsdynamik nochmals beschleunigen und erhöhen daher die Prognose für das Geschäftsjahr 2019."{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

Segment "Microbatteries" mit sehr starkem Quartalsergebnis - Segment "Power & Energy" mit planmäßigem Start in das Jahr 2019

Das Segment "Microbatteries" hat das beste Quartalsergebnis der Firmengeschichte erzielt. Der Umsatz stieg um 12,9% auf 61,5 Mio. EUR. Damit lag der Umsatz erstmals in einem Quartal bei über 60 Mio. EUR. Das bereinigte EBITDA ist um 36,7% auf 16,6 Mio. EUR gestiegen. Als Folge hat sich die bereinigte EBITDA-Marge um 4,7 Prozentpunkte auf 27,1% vom Umsatz sehr deutlich verbessert.

Das mit Abstand größte Umsatzwachstum wurde wiederum bei den Lithium-Ionen-Batterien (CoinPower) erzielt. Der Konzern profitiert als Technologie- und Innovationsführer am stärksten von dem sehr dynamisch wachsenden Marktsegment für kabellose Premium Kopfhörer (Hearables). Bei den Hörgeräte-Batterien wurde die marktführende Position im strukturell wachsenden Markt für die Hörgeräte weiter gefestigt.

Das Segment "Power & Energy" ist planmäßig in das neue Geschäftsjahr 2019 gestartet. Der Umsatz lag erwartungsgemäß leicht über dem Vorjahresniveau. Der Anlauf der neuen Kundenprojekte bei den Batterie Packs wird zu einem deutlichen stärkeren Umsatz im zweiten Halbjahr im Vergleich zum ersten Halbjahr führen. Sehr erfreulich ist, dass ein positiver bereinigter EBITDA von 0,8 Mio. EUR im ersten Quartal erzielt wurde. Die bereinigte EBITDA-Marge liegt mit 6,5% genau in dem mittelfristig angestrebten Margen-Korridor von 6 bis 8% im Verhältnis zum Umsatz.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Affilinet)}

Positiver Free Cash Flow trotz weiterhin hoher Investitionen zur Erweiterung der Produktionskapazitäten

Die Auszahlungen für Investitionen (CAPEX) lagen im 1. Quartal 2019 bei 6,1 Mio. EUR. Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit liegt weiterhin auf dem massiven Ausbau der Produktionskapazitäten bei den Lithium-Ionen-Batterien (CoinPower). Hier wird die installierte Produktionskapazität von derzeit rund 40 Mio. Zellen pro Jahr auf über 60 Mio. Zellen in 2020 erweitert. Sehr erfreulich ist, dass der Free Cash Flow mit 2,6 Mio. EUR trotz der temporär sehr hohen Investitionsausgaben weiterhin positiv ist. Die massiven Investitionen in die Erweiterung der Produktionskapazitäten werden also weiterhin aus dem Mittelzufluss aus der operativen Geschäftstätigkeit finanziert.

Prognose für das Geschäftsjahr 2019 nach gutem Start im ersten Quartal erhöht

Nach dem erfolgreichen Start im ersten Quartal 2019 erhöht die VARTA AG die Umsatz- und Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr 2019: Die Umsatz-Prognose wird von bisher 303 bis 309 Mio. EUR auf 310 bis 315 Mio. EUR angehoben. Dies entspricht einem Umsatzwachstum von rd.14 bis 16%. Die Prognose für das bereinigte EBITDA wird von bisher 61 bis 64 Mio. EUR auf 64 bis 67 Mio. EUR erhöht, und soll damit um rd. 27 bis 33% im Vorjahresvergleich zulegen.



Chart: VARTA AG | Powered by GOYAX.de

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte Magazin Anmeldung}