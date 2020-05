Prime Standard | Vapiano: Schluss. Aus. Schade.

01.05.2020 - Die Vapiano SE (ISIN: DE000A0WMNK9) st wohl Geschichte - gestern teilte der Insolvenzverwalter mit "Der Vorstand der Vapiano SE hat heute gemeinsam mit der vorläufigen Insolvenzverwalterin Dr. Ruth Rigol beschlossen, einen Verkaufsprozess einzuleiten. Dieser Prozess kann sich auch auf das weltweite Geschäft der Vapiano-Gruppe, Restaurant-Portfolios oder Vermögenswerte der Vapiano-Gruppe erstrecken. Es ist geplant, den Verkaufsprozess mit interessierten Investoren voraussichtlich bis Ende Mai 2020 durchzuführen. Die Franchise-Restaurants (insbesondere in Deutschland) werden nicht in den Verkaufsprozess einbezogen. Darüber hinaus führt das Unternehmen einen separaten Verkaufsprozess für die Vapiano-Tochtergesellschaften in Frankreich durch, die Vapiano Restaurants in Frankreich und Luxemburg betreiben. Dieser Verkaufsprozess und die Verhandlungen mit potenziellen Investoren befinden sich bereits in einem fortgeschrittenen Stadium und eine Unterzeichnung des Kaufvertrags wird voraussichtlich bis Ende Mai 2020 erfolgen. Die Vapiano-Tochtergesellschaften in Frankreich und Luxemburg befinden sich nicht in einem Insolvenzverfahren."

Also wird wohl nichts bleiben - was nicht verkauft ist bis Ende Mai sollte dann wohl anderweitig "verwertet" werden. Ob dabei auch der Name Vapiano verschwindet oder ebenfalls verkauft wird ist dabei eher sekundär. Für die Aktionäre heisst dass, Hoffnungen aufgeben und die Aktie als reines Zockinstrument sehen mit erratischen Ausschlägen. Dass ein Wunder passiert ist...

WOCHENRÜCKBLICK - Evotec, BioNTech, DWS, DIC Asset und andere bewegten durch Nachrichten, Wirecard sowieso

Wirecard - erster Schritt auf dem langen Weg des Vertrauensaufbaus

Mutares mit weiterem Verkauf - schon der zweite in Coronazeiten

Evotec - Kooperation bei Corona-Forschung, während Melvin seine Shortposition erhöht

RIB Gruppe legt Zahlen vor

mVise - EXCLUSIVINTERVIEW nach den Zahlen - Corona stört nicht, sondern...

GOLD, GOLD - geht es Richtung 5.000,00 EUR die UNZE -GOLDREPORT - KOSTENLOS

EINE AKTIE DIE BESSER ALS WIRECARD IST - HIER

DIE GANZE REIHE DER Aktien in Crashzeiten - erster Zwischenstand vom 16/17.04.2020:



Teil1: MuM, DataGroup und MBB - Lukas Spang lag bisher richtig mit seinen Empfehlungen

Teil2: Wirecard, Encavis und Evotec - nwm war auch nicht so übel

Teil3: PNE, SBF und Dic Asset - Michael C. Kissig eine Woche später eingestiegen, auch besser als die Indizes

Aktuell (01.05.2020 / 08:43 Uhr) notieren die Aktien der Vapiano SE im Xetra-Handel Schluss Gestern mit einem kräftigen Ausschlag nach oben bei 0,4850 EUR.



Chart: Vapiano SE | Powered by GOYAX.de

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte Magazin Anmeldung}