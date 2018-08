Prime Standard | VARTA AG setzt profitablen Wachstumskurs fort

Der Konzernumsatz im ersten Halbjahr ist erneut zweistellig um 12 % auf 134 Mio. EUR gewachsen. Das bereinigte EBITDA lag mit 25,8 Mio. EUR um 33 % höher als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Durch die Skalierung des Geschäftsmodells ist das operative Ergebnis wieder überproportional im Vergleich zum Umsatz gestiegen. Die bereinigte EBITDA-Marge ist um 3,0 Prozentpunkte auf 19,2 % im Verhältnis zum Umsatz gestiegen. Besonders erfreulich ist, dass beide Segmente Microbatteries und Power & Energy wiederum einen positiven Beitrag geliefert haben und ihre sehr gute Entwicklung fortsetzen.

Herbert Schein, CEO VARTA AG: "Wir setzen unsere Wachstumsstrategie konsequent und erfolgreich um. Unsere Zahlen demonstrieren, dass unser massives Investitionsprogramm zur Ausweitung der Produktionskapazität in die richtige Richtung geht. Besonders freuen wir uns über die Ergebnisse der Stiftung Warentest für unsere Hörgeräte-Batterien, was eine weitere Bestätigung unserer Technologieführerschaft in diesem Bereich ist. Diese Entwicklung bestätigt unsere strategische Ausrichtung und bekräftigt unser Vorhaben, weiterhin massiv in ertragreiches Wachstum zu investieren."

Beide Segmente Microbatteries und Power & Energy haben beim Umsatz und bereinigten EBITDA sehr deutlich zugelegt. Der Umsatz im Segment Microbatteries stieg um 8 % auf 108,8 Mio. EUR an. Das Wachstum im Bereich Lithium-Ionen-Batterien ist weiterhin sehr stark dank der anhaltenden Nachfrage nach schnurlosen Lifestyle-Produkten, wie Premium-Kopfhörern und anderen kabellosen Anwendungen. Das bereinigte EBITDA hat sich von 22,7 Mio. EUR auf 24,8 Mio. EUR verbessert, was einer Steigerung von 9,4 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Daraus resultiert eine bereinigte EBITDA-Marge von 22,8 % im Verhältnis zum Umsatz (zum Vergleich: 22,5 % im H1 2017).

Der Umsatz im Segment Power & Energy ist um 30,5 % auf 24,6 Mio. EUR angestiegen. Der Bereich verzeichnete wieder ein sehr starkes Wachstum bei Energiespeicherlösungen, besonders im Heimspeicher-Markt. Power & Energy hat im ersten Quartal 2018 die Gewinnschwelle erreicht und im ersten Halbjahr 2018 ein positives bereinigtes EBITDA von 1,5 Mio. EUR erzielt. Das operative Ergebnis hat sich damit um 4,6 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verbessert. Die bereinigte EBITDA-Marge liegt bei 6,1 %. "Unsere Strategie, bei den Energiespeicherlösungen profitabel zu wachsen, geht auf", kommentiert Herbert Schein.

Für das zweite Halbjahr wird mit einer Fortsetzung des profitablen Wachstumskurses gerechnet. Für das Geschäftsjahr 2018 wird für den VARTA AG Konzern mit rund 11-13% wieder ein zweistelliges Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr und ein bereinigtes EBITDA von rund 48-50 Mio. EUR erwartet.

Aktuell (28.08.2017 / 10:04 Uhr) notieren die Aktien der Varta AG im Xetra-Handel mit einem Plus von +0,44 EUR (+1,76 %) bei 25,44 EUR.



Chart: VARTA AG | Powered by GOYAX.de

