Prime Standard | VARTA AG schließt das Jahr 2018 mit starken Geschäftszahlen ab

Der Konzern blickt auf das erfolgreichste Geschäftsjahr der jüngeren Firmengeschichte zurück. Mit erneut zweistelligen Wachstumsraten beim Umsatz und Ergebnis wurden neue Rekordwerte erzielt: Der Konzern-Umsatz ist im Geschäftsjahr 2018 wieder zweistellig um 12,2% auf 271,7 Mio. EUR organisch gewachsen. Durch die Skalierung des Geschäftsmodells ist das operative Konzern-Ergebnis wiederum deutlich schneller gewachsen als der Umsatz. Das bereinigte EBITDA stieg um 28,3% auf 50,2 Mio. EUR. Die bereinigte EBITDA-Marge hat sich um 2,3 Prozentpunkte auf 18,5% sehr deutlich verbessert. Der Konzerngewinn erhöhte sich um beachtliche 90% auf 25,7 Mio. EUR.

Herbert Schein, CEO der VARTA AG: "Die starken Geschäftszahlen bestätigen, dass wir die richtigen strategischen Weichen für die Zukunft gestellt haben. Mit der massiven Erweiterung unserer Produktionskapazitäten sowie mit neuen innovativen Produkten werden wir die Wachstumsdynamik nochmals beschleunigen und unsere starke Marktposition weiter ausbauen. Damit werden wir den profitablen Wachstumskurs langfristig fortsetzen können."

Beide Segmente tragen zum Umsatz- und Ergebniswachstum bei und entwickeln sich sehr positiv

Der Umsatz im Segment Microbatteries stieg um 7,5% auf 218,9 Mio. EUR. Das bereinigte EBITDA ist um 8,2% auf 47,3 Mio. EUR gestiegen. Das stärkste Umsatzwachstum wurde wiederum bei den kleinen Lithium-Ionen-Batterien (CoinPower) erzielt. Der Konzern profitiert als Technologie- und Innovationsführer von dem sehr dynamisch wachsenden Marktsegment für schnurlose Lifestyle-Produkte, insbesondere bei kabellosen Premium Kopfhörern (Hearables). Bei den Hörgeräte-Batterien wurde die marktführende Position in einem strukturell wachsenden Markt weiter gefestigt.

Der Umsatz im Segment Power & Energy ist um 37,4% auf 51,8 Mio. EUR sehr dynamisch gewachsen. Das Segment verzeichnet ein anhaltend hohes Wachstum bei den Energiespeicherlösungen, insbesondere im Heimspeicher-Markt. Die neu angelaufenen Kundenprojekte im Bereich der Batteriepacks haben ebenfalls zum dynamischen Wachstum beigetragen. Im Gesamtjahr 2018 wurde ein sehr deutlich positives bereinigtes EBITDA erzielt. Das operative Ergebnis ist sprunghaft von minus 4,4 Mio. EUR um 7,3 Mio. EUR auf plus 2,9 Mio. EUR angestiegen.

Sehr gesunde Bilanz ermöglicht weitere Investitionen aus eigenen Mitteln

Unmittelbar nach dem Börsengang im Oktober 2017 wurde mit der Umsetzung des größten Investitionsprogramms in der Firmengeschichte zur Erweiterung der Produktionskapazitäten gestartet. Vor allem aufgrund der massiven Investitionen in den Ausbau der Produktionskapazitäten hat sich die Bilanzsumme zum 31.12.2018 um 70,2 Mio. EUR auf 401,7 Mio. EUR erhöht. Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit lag im abgelaufenen Geschäftsjahr auf dem Ausbau der Produktionskapazitäten bei den kleinen Lithium-Ionen Batterien (CoinPower).

Seit dem Börsengang verfügt der Konzern über eine sehr gute Ausstattung mit Eigenkapital. Die Eigenkapital-Quote liegt per Ende Dezember 2018 bei 64,6% (im Vergleich zu 69,5% zum 31.12.2017).

Steffen Munz, CFO der VARTA AG: "Die sehr gesunde Bilanz ermöglicht es uns, weitere Investitionen in den Ausbau der Produktionskapazitäten sowie in Innovationen und neue Produkte aus eigenen Mitteln zu finanzieren."

Investitionen in 2018 vollständig aus dem operativen Cash Flow finanziert

Aus dem massiven Ausbau der Produktionskapazitäten, insbesondere im Bereich der Lithium-Ionen Batteriezellen, ergaben sich Auszahlungen für Investitionen (CAPEX) von 56,3 Mio. EUR. Das entspricht einem Anstieg von 39 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr. Die Investitionsausgaben (CAPEX) waren im abgelaufenen Geschäftsjahr rd. 3,5 mal so hoch wie im Vorjahreszeitraum. Sehr erfreulich ist, dass die Investitionsausgaben komplett aus dem Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit finanziert werden konnten. Aus der laufenden Geschäftstätigkeit wurde ein Cash Flow von 69,8 Mio. EUR generiert. In Summe wurde im Geschäftsjahr 2018 ein positiver Free Cash Flow von 10,5 Mio. EUR erwirtschaftet.

Sehr zuversichtlicher Ausblick für 2019 und weitere Investitionen in den Ausbau der Produktionskapazitäten

Die VARTA AG blickt sehr optimistisch in das Geschäftsjahr 2019. Durch die massive Ausweitung der Produktionskapazitäten, dem sehr guten Auftragsbestand und neuen Wachstumsmöglichkeiten erwartet das Unternehmen beim Umsatz- und Ergebniswachstum wieder zweistellig zuzulegen. Es wird für 2019 ein währungsbereinigter Konzernumsatz zwischen 303 und 309 Mio. EUR erwartet. Das entspricht einem organischen Umsatzwachstum von rund 12 bis 14% im Vergleich zum Vorjahr. Das bereinigte Konzern-EBITDA wird in 2019 in einem Korridor zwischen 61 und 64 Mio. EUR liegen, und sich damit um rund 22 bis 28% im Vorjahresvergleich erhöhen.

Aufgrund der anhaltend sehr hohen Nachfrage nach kleinen Lithium-Ionen Batterien, insbesondere für kabellose Premium Kopfhörer, wird die Produktionskapazität weiter ausgebaut. Die Produktions-kapazität bei den Lithium-Ionen Batterien wird auf über 60 Mio. Zellen pro Jahr erweitert. Die Auszahlungen für Investitionen (CAPEX) werden in 2019 in einem Korridor zwischen 65 und 75 Mio. EUR erwartet.

