Prime Standard | United Labels AG mit schöner Steigerung

23.10.2018 - Die United Labels AG (ISIN: DE0005489561) hat in den ersten neun Monaten 2018 einen Konzernumsatz von EUR 20+,1 Mio. (VJ: EUR 22,9 Mio.) erzielt. Dabei belief sich das operative Konzernergebnis vor Abschreibungen und Zinsen (EBITDA) auf EUR 1,8 Mio. (VJ: EUR 1,8 Mio.). Aufgrund des margenstarken Fachhandelsumsatzes stieg das EBIT um 7,7% auf EUR 1,4 Mio. (VJ: EUR 1,3 Mio.).

Das Konzernergebnis nach Steuern verdoppelte sich in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres auf EUR 0,4 Mio. (VJ: EUR 0,2 Mio.).

Der Anteil des Fachhandelsgeschäftes in den Ländern Deutschland, Österreich, Schweiz, Spanien und Portugal konnte insgesamt weiter gesteigert werden. Dieser stieg auf 60,7% der Gesamterlöse gegenüber 53,4% im Vorjahreszeitraum. In Deutschland werden in diesem Bereich bestehende und neue Handelspartner mit den Themen "Pummel & Friends", "Ralph Ruthe" und "Snoopy" bedient. In Spanien und Portugal trugen die steigenden Verkäufe der Marke "TY" zu dieser Entwicklung bei.

Neben dem B2B-Händlershop für Handelspartner, werden für Endverbraucher ausgewählte Produktlinien über die eigenen Internetshops der Elfen Service GmbH vertrieben, die in den ersten neun Monaten weiterhin gute Umsatz- und Ergebniszuwächse realisieren konnte.

Für das letzte Quartal sieht die Gesellschaft positiv auf die Geschäftsentwicklung im anstehenden Weihnachtsgeschäft. Der Auftragsbestand zum Ende des dritten Quartals betrug EUR 9,1 Mio., zusätzlich werden Aufträge im Fachhandelsbereich überwiegend unmittelbar nach Auftragseingang direkt ab Lager ausgeliefert.

Aktuell (23.10.2018 / 15:48 Uhr) notieren die Aktien der United Labels AG im Xetra-Handel mit einem Plus von +0,07 EUR (+2,56 %) bei 2,80 EUR.



Chart: United Labels AG | Powered by GOYAX.de

