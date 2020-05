Prime Standard | USU Software baut Angebot mit Partner aus - Field Service +

27.05.2020 - Die Quartalsergebnisse der USU Software -Gruppe (ISIN: DE000A0BVU28) von Gestern kommen nicht von ungefähr: USU verbessert laufend sein Dienstleistungsangebot. Field Service sagt Ihnen nichts? Hierbei geht es um "den Weg zum Kunden" und Koordination der Servicetechniker, Außendienstler und anderer Mittler der Unternehmensleistung - alles über ein System namens Valuemation (Produkt der USU). USU hat Valuemation um Funktionen zur automatisierten Disposition des Field Service ergänzt. Die KI-basierte Technologie wird von dem neuen USU-Partner FLS GmbH geliefert. Sie ermöglicht Valuemation-Kunden eine optimierte Tourenplanung für Außendienstkräfte (z. B. Servicetechniker) unter Berücksichtigung zahlreicher Kriterien wie z. B. Skills, Ausrüstung, Einsatzorte, Kosten und Verkehrssituation. Bei unvorhergesehenen Ereignissen wie Stau, Schlechtwetter oder Krankheit wird die aktuelle Planung automatisch und in Echtzeit angepasst.

"Wir haben uns mit der FLS GmbH für einen Spezialisten im Bereich der Dispositionsplanung und -steuerung entschieden. Die führende Technologie ergänzt unsere Servicemanagement-Software Valuemation auf ideale Weise und erhöht deren Attraktivität nicht nur für IT Service Provider, sondern auch für den Service im Maschinen- und Anlagenbau", so Peter Stanjeck, Senior Vice President der USU GmbH für den Geschäftsbereich Valuemation.



"Wir kennen den Markt für IT- und Enterprise Service Management seit vielen Jahren. Die USU-Produktlinie Valuemation ist marktführend und hat uns wegen ihrer Funktionsvielfalt und Flexibilität überzeugt. In einer Partnerschaft auf Augenhöhe können jetzt auch USU-Kunden insbesondere im Wachstumsmarkt Enterprise Service Management von einer ganzheitlichen intelligenten Echtzeit-Lösung zur smarten Service-Automatisierung profitieren", ergänzt Stefan Heyduschka, Director Channel, FLS - FAST LEAN SMART.

Die guten Zahlen des ersten Quartals, gestern gemeldet:

Steigerung des Konzernumsatzes um 19,3% auf 26,2 Mio. EUR (Q1/2019: 22,0 Mio. EUR) - insbesondere das Auslandsgeschäft boomte mit erzielten Umsatzerlösen von 7,9 Mio. EUR (Q1/2019: 5,4 Mio. EUR), PLUS 45,7%.

Durch die Steigerung des margenstärkeren Software-Lizenz- und SaaS-Geschäftes verdreifachte die USU-Gruppe das EBITDA im Vorjahresvergleich auf 3,1 Mio. EUR (Q1/2019: 1,0 Mio. EUR). Unter Einbeziehung der Abschreibungen von insgesamt 1,3 Mio. EUR (Q1/2019: 1,2 Mio. EUR) erzielte USU im ersten Quartal 2020 ein EBIT von 1,7 Mio. EUR (Q1/2019: -0,2 Mio. EUR). Insgesamt verbesserte sich der Konzern-Überschuss im Berichtszeitraum auf 1,6 Mio. EUR, nach einem Quartalsverlust von -0,6 Mio. EUR im ersten Quartal 2019. Bei einer durchschnittlich im Umlauf befindlichen Aktienzahl von 10.523.770 Aktien entspricht dies einem Ergebnis pro Aktie von 0,15 EUR (Q1/2019: -0,06 EUR).

Das um Akquisitionsbedingte Sondereffekte bereinigte EBIT (Bereinigtes EBIT) verzwölffachte USU im Dreimonatszeitraum 2020 gegenüber dem Vorjahr auf 2,0 Mio. EUR (Q1/2019: 0,2 EUR). Zugleich stieg das Bereinigte Konzernergebnis auf 1,8 Mio. EUR (Q1/2019: -0,3 Mio. EUR). Das Bereinigte Ergebnis je Aktie verbesserte sich entsprechend von -0,03 EUR im Vorjahr auf nunmehr 0,17 EUR.

Egal wie lange und stark Covid-19 beeinflusst

"Vor dem Hintergrund der weiterhin unsicheren Dauer und Entwicklung der COVID-19-Pandemie und der Dimension der damit verbundenen Auswirkungen auf die Weltwirtschaft ist derzeit eine zuverlässige und realistische Einschätzung der zukünftigen Geschäftsentwicklung nicht exakt möglich. Dennoch erwartet der Vorstand selbst bei einer deutlich länger anhaltenden Krise oder einer weiteren Verschlechterung der aktuellen Lage ein Wachstum im Umsatz und ein positives Bereinigtes EBIT für das Geschäftsjahr 2020."

Und weiterhin: "Zugleich bestätigt der Vorstand die Mittelfristplanung für die USU-Gruppe, die ein durchschnittliches organisches Umsatzwachstum für die kommenden Jahre von 10% sowie den Ausbau der operativen Marge auf Basis des Bereinigten EBIT bis 2024 auf 13% - 15% beinhaltet."

USU? sollte man kennen...

"Die USU-Gruppe ist der größte europäische Anbieter für IT- und Knowledge Management-Software. Marktführer aus allen Teilen der internationalen Wirtschaft schaffen mit USU-Anwendungen Transparenz, sind agiler, sparen Kosten und senken ihre Risiken. Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Aspera GmbH, Aspera Technologies Inc., LeuTek GmbH, OMEGA Software GmbH sowie USU SAS zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).

Der Kompetenzbereich IT Management unterstützt Unternehmen mit umfassenden ITIL(R)-konformen Lösungen für das strategische und operative IT- & Enterprise Servicemanagement. Kunden erhalten mit USU-Lösungen eine Gesamtsicht auf ihre IT-Prozesse sowie ihre IT-Infrastruktur und sind in der Lage, Services transparent zu planen, zu verrechnen, zu überwachen und aktiv zu steuern. Im Bereich Software-Lizenzmanagement gehört USU dabei zu den führenden Herstellern weltweit.

Mit intelligenten Lösungen und ihrer Expertise im Kompetenzfeld Digital Interaction treibt USU die Digitalisierung von Geschäftsprozessen voran. Durch Standard-Software und Beratungsleistungen werden Service-Abläufe automatisiert und Wissen aktiv für alle Kommunikationskanäle und Kundenkontaktpunkte in Vertrieb, Marketing und Kundenservice bereitgestellt. Das Portfolio in diesem Bereich wird durch Systemintegration, individuelle Anwendungen und Lösungen für Industrial Big Data komplettiert."

Aktuell (27.05.2020 / 11:01 Uhr) notieren die Aktien der USU Software AG im Xetra-Handel mit einem PLUS von 0,05 EUR (0,28%) bei 18,20 EUR. Auch diese Aktie können Sie für nur 4,00 EUR auf Smartbroker handeln.



Chart: USU Software AG | Powered by GOYAX.de

