Prime Standard | Tom Tailor Brückenfinanzierung mit viel Unsicherheit.

- Fosun stellt der Gesellschaft kurzfristig ein Darlehen in Höhe von EUR 18,5 Millionen zur Verfügung.

- Die Konsortialbanken setzen die am 30. Juni 2019 fällige EUR 7,5 Millionen Regeltilgung unter dem Konsortialkredit bis Mitte August aus.

- Die Konsortialbanken räumen der Gesellschaft eine neue Akkreditivlinie in Höhe von EUR 30 Millionen für Warenbestellungen ein.

Die endgültige Bereitstellung der Linien steht noch unter dem Vorbehalt der Einigung über die finalen Bedingungen, des Abschlusses verbindlicher Verträge sowie der Zustimmung der jeweiligen Gremien.Die durch die Brückenfinanzierung gewonnene Zeit soll dazu genutzt werden, den Independent Business Review (IBR) zu finalisieren und eine Einigung über die finale Finanzierungsstruktur und die Beiträge der jeweiligen Parteien zu erzielen.

Nachdem am 31.05. die unerwartete Nachricht über das vorläufige Scheitern des Verkaufs der unerwünschten Bonita-Beteiligung erfolgte, sieht es hier ja wieder nach positiven Entwicklungen aus. Man spricht zumindest mit den Konsortialbanken, die Geduld beweisen.

Erinnert an BONITA`s...

...versuchten Verkauf. Während man am 21.03. noch begeistert den Verkauf der Tochtergesellschaft BONITA meldete,untermalt mit der Aussage:

"Der Verkauf von BONITA ist ein wichtiger Schritt für die TOM TAILOR Group. Wir schaffen damit klare Verhältnisse, setzen Kapazitäten frei und können uns künftig voll auf das profitable Wachstum der Kernmarke TOM TAILOR konzentrieren. Diese hat sich auch im vergangenen Jahr in einem für die gesamte Branche schwierigen Umfeld gut behauptet und liegt beim Ergebnis voll innerhalb der Erwartungen", sagt Dr. Heiko Schäfer, Vorsitzender des Vorstands der TOM TAILOR Holding SE. "BONITA befindet sich in einem herausfordernden Restrukturierungsprozess, den wir in den vergangenen Monaten stark forciert haben. Trotz des Fortschritts sind wir nicht der ideale Eigentümer für BONITA: Der neue Eigentümer kann die Synergiepotenziale mit BONITA deutlich stärker nutzen.".

Der Markenwert von BONITA wurde in Höhe von 184,5 Mio. EUR in voller Höhe abgeschrieben. Dass scheint den finanzierenden Banken nicht gefallen zu haben. Denn am 31.05. kam der Knaller. Von wegen abgeschlossener Verkauf. Eine Ohrfeige für das Management: "Die Konsortialbanken haben mitgeteilt, dass es derzeit keine ausreichende Mehrheit für die Zustimmung zum Vollzug des Verkaufs des Teilkonzerns BONITA gibt. Die Gesellschaft hatte am 20. März 2019 mit der niederländischen Victory & Dreams International Holding B.V. einen Kaufvertrag über den Verkauf der Tochtergesellschaft BONITA GmbH abgeschlossen. Der Vorstand wird sich weiter bemühen, die Zustimmung der Banken zu erlangen, geht aber derzeit davon aus, dass die Erteilung einer Zustimmung unwahrscheinlich ist. Der Vorstand prüft daher derzeit sämtliche strategischen Alternativen für BONITA, inklusive einer Wiederaufnahme des Verkaufsprozesses. Gleichzeitig werden die laufenden Restrukturierungsmaßnahmen weiter intensiviert."

"Wir sind sehr enttäuscht über diese Entwicklung. Zum einen, da der Verkauf von BONITA trotz aller Bemühungen nicht zum Abschluss kommt. Zum anderen, weil wir dies nach wie vor als beste Option betrachten", sagte dazu Dr. Heiko Schäfer, CEO der TOM TAILOR Holding SE. "Der Vorstand wird daher weiterhin mit Hochdruck an einer zufriedenstellenden Lösung für alle Beteiligten arbeiten und die Restrukturierung von BONITA weiter konsequent vorantreiben."

Und im Raum steht ja immer noch FOSUN mit Übernahmeabsichten. Eine spannende Gemengelage.

Aktuell (17.06.2019 / 10:16 Uhr) notieren die Aktien Tom Tailor Holding SE im Frankfurter-Handel nahezu unverändert bei 2,30 EUR.



Chart: TOM TAILOR Holding SE | Powered by GOYAX.de

