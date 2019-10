Prime Standard | Tele Columbus plus Telefonica im Breitbandnetz

30.10.2019 - Tele Columbus AG (ISIN: DE000TCAG172) und Telefónica Deutschland haben eine Vereinbarung getroffen, im Zuge derer o2 zukünftig Breitband-Produkte auf der glasfaserbasierten Netzinfrastruktur von Tele Columbus vermarkten wird. Grundlage des Vertrags ist das IP-fähige Netz mit rund 2,3 Millionen angeschlossenen Haushalten in Deutschland.

Die Kooperation mit Telefónica Deutschland bietet unter anderem der von Tele Columbus versorgten Wohnungswirtschaft und deren Mietern Zugang zu einem noch größeren Produktangebot auf dem Netz von Tele Columbus.

Timm Degenhardt, CEO der Tele Columbus AG betont: "Die Öffnung der Netze ist ein wichtiger Meilenstein für Tele Columbus auf dem Weg zur strategischen Repositionierung. Die zusätzlichen Wholesale-Umsätze ermöglichen uns weitere zielgerichtete Investitionen in den Glasfaserausbau für unsere wohnungswirtschaftlichen Kunden und Infrastrukturpartner. Durch die Kooperation mit Telefónica Deutschland leisten wir gemeinsam einen wichtigen Beitrag für den Wirtschaftsstandort Deutschland."

Was sagt die Analyse von HEUTE zu den Perspektiven der Tele Columbus? Spannend ist ja die Frage was mit dme neuen Aktionär Rocket Internet passiert, was United Internet macht....

Tele Columbus AG

Kam ja in die Schagzeilen mit der neuen starken Beteiligung der Rocket Internet an der Gesellschaft und den angekündigten weiteren Zukäufen. Und es gibt ja noch die durchsetzungsstarke United Internet, die immer noch Hauptaktionär der Gesellschaft ist und ja bei der letzten HV "geputscht" hat. Und der Streit zwischen Telefonica und United Internets Hauptbeteiligung 1&1 Drillisch, der auch United bereits 85 Mio. EUR Gewinn gekostet hat. Interessante Gemengelage für diese Kooperation. Jedenfalls: Die Tele Columbus Gruppe ist der drittgrößte Kabelnetzbetreiber in Deutschland. Unter dem Markennamen PΫUR steht Tele Columbus für Einfachheit, Leistung und Menschlichkeit bei TV- und Telekommunikationsangeboten. Über das leistungsstarke Breitbandkabel bietet PΫUR superschnelle Internetzugänge einschließlich Telefonanschluss und mehr als 250 TV-Programme auf einer digitalen Entertainmentplattform, die klassisches Fernsehen mit Videounterhaltung auf Abruf vereint. Den Partnern in der Wohnungswirtschaft werden flexible Kooperationsmodelle und moderne Mehrwertdienste wie Telemetrie und Mieterportale angeboten. Als Full-Service-Partner für Kommunen und regionale Versorger treibt die Tele Columbus Gruppe den glasfaserbasierten Breitbandausbau in Deutschland voran. Im Geschäftskundenbereich werden Carrier-Dienste und Unternehmenslösungen auf Basis des eigenen Glasfasernetzes erbracht. Die Tele Columbus AG mit Sitz in Berlin sowie Niederlassungen in Leipzig, Hamburg, Ratingen und Unterföhring geht bis in das Jahr 1985 zurück, ist seit Januar 2015 am regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und war vorübergehend im S-DAX gelistet.

Aktuell (30.10.2019 / 12:20 Uhr) notieren die Aktien der Tele Columbus AG im Frankfurter-Handel im Plus bei 2,13 EUR.



