Prime Standard | Tele Columbus: Kompetenz aus Leipzig

14.10.2019 - Tele Columbus AG (ISIN: DE000TCAG172) feierte letzte Woche in Leipzig die Einweihung des neuen Rechenzentrums ihres B2B-Geschäftsbereichs PŸUR Business. Das Rechenzentrum in Leipzig-Lindenau bietet auf einer Fläche von 1.400 m2 eine Hochsicherheitsumgebung zur Daten-Verarbeitung und -Speicherung unter deutscher Datenhoheit.

Mit der Errichtung des neuen Rechenzentrums unterstützt PŸUR Business seine Kunden zukünftig noch stärker bei den stetig steigenden Anforderungen an Unternehmen hinsichtlich Datensicherheit. Die zur Tele Columbus AG gehörende Tochtergesellschaft HL komm Telekommunikations GmbH mit ihrer Marke PŸUR Business ist gemäß ISO 27001 für den IT-Grundschutz sowie nach ISO 9001 für das Qualitätsmanagement zertifiziert. Im neuen Rechenzentrum in Leipzig lassen sich sämtliche Prozessketten von der Datenspeicherung, Verarbeitung und Bereitstellung gemäß deutscher Datenschutzbestimmungen und unter deutscher Datenhoheit abbilden.

"Wir sind stolz darauf, an unserem Standort in Leipzig ein so hochmodernes Rechenzentrum zur Verfügung stellen zu können, das nach höchsten Sicherheitsstandards errichtet wurde und unseren Kunden umfassende Lösungen auf Basis der deutschen Datenschutznormen bietet", betont Richard Fahringer, Geschäftsführer PŸUR Business. "Als Digitalisierungspartner managen wir bundesweit die Herausforderungen aus den gestiegenen IT-Sicherheitsanforderungen für Unternehmen und bieten maßgeschneiderte Lösungen aus dem Mittelstand für den Mittelstand."

Torsten Bonew, Bürgermeister für Finanzen der Stadt Leipzig, würdigte in seiner Rede das unternehmerische Engagement und die Investitionen der Tele Columbus Gruppe am Standort Leipzig: "Danke, dass Sie gemeinsam mit uns wachsen möchten".

Mit dem Ausbau der Datenkapazitäten reagiert PŸUR Business auf den steigenden Bedarf an Datenspeicherung und -verarbeitung und vergrößert mit dem neuen Gebäude in Leipzig seine Rechenzentrumsfläche. Neben der Fläche von 1.400 m² für das Rechenzentrum, stehen zusätzliche Büroflächen zur Anmietung bereit. Das modulare Konzept des Gebäudes erlaubt eine zukünftige Verdoppelung der Rechenzentrumsfläche auf 2.800 m2

Tele Columbus AG

Die Tele Columbus Gruppe ist der drittgrößte Kabelnetzbetreiber in Deutschland. Unter dem Markennamen PΫUR steht Tele Columbus für Einfachheit, Leistung und Menschlichkeit bei TV- und Telekommunikationsangeboten. Über das leistungsstarke Breitbandkabel bietet PΫUR superschnelle Internetzugänge einschließlich Telefonanschluss und mehr als 250 TV-Programme auf einer digitalen Entertainmentplattform, die klassisches Fernsehen mit Videounterhaltung auf Abruf vereint. Den Partnern in der Wohnungswirtschaft werden flexible Kooperationsmodelle und moderne Mehrwertdienste wie Telemetrie und Mieterportale angeboten. Als Full-Service-Partner für Kommunen und regionale Versorger treibt die Tele Columbus Gruppe den glasfaserbasierten Breitbandausbau in Deutschland voran. Im Geschäftskundenbereich werden Carrier-Dienste und Unternehmenslösungen auf Basis des eigenen Glasfasernetzes erbracht. Die Tele Columbus AG mit Sitz in Berlin sowie Niederlassungen in Leipzig, Hamburg, Ratingen und Unterföhring geht bis in das Jahr 1985 zurück, ist seit Januar 2015 am regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und war vorübergehend im S-DAX gelistet.{loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}

