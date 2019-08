Prime Standard | Tele Columbus: Berlin digital.

12.08.2019 - Tele Columbus AG (ISIN: DE000TCAG172), startet heute unter ihrer Marke PŸUR die Gigabit-Versorgung für Berlin. Das Angebot von Internetzugängen mit bis zu 1.000 Mbit/s für Privatkunden ergänzt das Portfolio des Glasfasernetzbetreibers um eine neue Top-Geschwindigkeit. Der hohe Glasfaseranteil hinter den Kabelanschlüssen und der neue Übertragungsstandard DOCSIS 3.1 machen den Temposprung in die Zukunft möglich. Marketing können die Leute von TeleColumbus auf jeden Fall und wahrscheinlich besteht gerade in Berlin eine sehr hohe Nachfrage nach schnellem Internet, wann aber gelingt es der Gesellschaft auch insgesamt operativ zu begeistern. Ein erster Schritt, oder besser ein Schritt ist dieses Angebot für die Berliner, weitere sollten und werden – auch im Interesse der Aktionäre – folgen?!{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

Das Angebot

Viele Berliner Haushalte sind jetzt in der Lage, die physikalischen Grenzen herkömmlicher DSL-Anschlüsse weit hinter sich zu lassen: Die Tele Columbus AG ermöglicht nun rund einer Million Bewohner der Hauptstadt mit Spitzengeschwindigkeit ins Gigabit-Zeitalter zu starten und bietet sowohl Neu- als auch Bestandskunden attraktive Angebote.

Die im März 2019 vollzogene Umstellung auf den rein digitalen Empfang von Radio- und TV-Signalen in den Berliner Netzen schuf eine wesentliche Grundlage, um heute mit dem neuesten Datenübertragungsstandard im Kabel (DOCSIS 3.1) Gigabit-Geschwindigkeiten zu erreichen. Das Netz der Tele Columbus stützt sich dabei auf Glasfaserleitungen, die meist bis in die Keller der Gebäude reichen. Bei dieser FTTB-Variante (Fiber To The Building) kann den Kunden Gigabitgeschwindigkeit geboten werden, ohne dass innerhalb der Gebäude und Wohnungen eine aufwendige Neuverkabelung erforderlich ist. Bei Neubauten oder grundlegenden Gebäudemodernisierungen setzt Tele Columbus in Partnerschaft mit der Wohnungswirtschaft verstärkt auf die direkte Glasfaserversorgung jeder einzelnen Wohnung (Fiber To The Home).

Was sagt die Analyse von HEUTE zu den Perspektiven der Tele Columbus?

"Wir treten mit dem heutigen Tag den Beweis an, dass unsere Infrastruktur, die wir in Berlin gemeinsam mit unseren Partnern der Wohnungswirtschaft bereitstellen, das entscheidende Sprungbrett in die Gigabit-Gesellschaft darstellt", erklärt Timm Degenhardt, CEO der Tele Columbus AG. "Mit unseren leistungsstarken Glasfasernetzen werden wir die Zukunft der deutschen Breitbandversorgung maßgeblich mitgestalten und den notwendigen zügigen Ausbau vorantreiben."

Tele Columbus hat sich für den Start des Gigabit-Angebots in Berlin entschieden, nachdem die Marktbeobachtung hier eine steigende Nachfrage ergeben hat: Als Heimat der Freelancer, der digitalen Nomaden und der Startups ist der Bedarf an höchster Bandbreitenleistung im Consumer- und Soho-Segment besonders ausgeprägt.

Zum Start ins Gigabit-Zeitalter bietet Tele Columbus allen Breitband-Kunden in der Hauptstadt attraktive Angebote: Der Internet-Tarif "Pure Speed 1000" ist in den ersten sechs Monaten einer 24-monatigen Vertragslaufzeit für 5 Euro pro Monat erhältlich. Ab dem siebten Vertragsmonat werden 88 Euro berechnet. Der Tarif bietet 1 Gigabit pro Sekunde im Download und 50 Mbit/s im Upload. Das Kombipaket "Surf & Phone + HDTV", bestehend aus dem Gigabit-Internetzugang, Telefon mit deutschlandweiter Festnetz-Flatrate sowie Fernsehen in bester HD-Qualität, punktet beim Laufzeitvertrag ebenfalls mit dem rabattierten Startpreis von 5 Euro. Ab dem siebten Vertragsmonat liegt der Preis dann bei 95 Euro monatlich. Eine gigabitfähige FRITZ!Box 6591Cable im Wert von 269 Euro (Unverbindliche Preisempfehlung) wird bei allen Gigabit-Tarifen mietkostenfrei bereitgestellt.

Tele Columbus AG

Die Tele Columbus Gruppe ist der drittgrößte Kabelnetzbetreiber in Deutschland. Unter dem Markennamen PΫUR steht Tele Columbus für Einfachheit, Leistung und Menschlichkeit bei TV- und Telekommunikationsangeboten. Über das leistungsstarke Breitbandkabel bietet PΫUR superschnelle Internetzugänge einschließlich Telefonanschluss und mehr als 250 TV-Programme auf einer digitalen Entertainmentplattform, die klassisches Fernsehen mit Videounterhaltung auf Abruf vereint. Den Partnern in der Wohnungswirtschaft werden flexible Kooperationsmodelle und moderne Mehrwertdienste wie Telemetrie und Mieterportale angeboten. Als Full-Service-Partner für Kommunen und regionale Versorger treibt die Tele Columbus Gruppe den glasfaserbasierten Breitbandausbau in Deutschland voran. Im Geschäftskundenbereich werden Carrier-Dienste und Unternehmenslösungen auf Basis des eigenen Glasfasernetzes erbracht. Die Tele Columbus AG mit Sitz in Berlin sowie Niederlassungen in Leipzig, Hamburg, Ratingen und Unterföhring geht bis in das Jahr 1985 zurück, ist seit Januar 2015 am regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und war vorübergehend im S-DAX gelistet.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Affilinet)}

Aktuell (12.08.2019 / 08:05 Uhr) notieren die Aktien der Tele Columbus AG im Frankfurter-Handel nahezu unverändert bei 1,97 EUR.



Chart: Tele Columbus AG | Powered by GOYAX.de

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte Magazin Anmeldung}