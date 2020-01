Prime Standard | Syzygy wäre man nur in Deutschland, dann wäre 2019...

31.01.2020 - Die SYZYGY Gruppe (ISIN: DE0005104806)hat nach vorläufigen Zahlen 2019, Umsatzerlöse in Höhe von EUR 64,2 Mio. erzielt, was einem leichten Rückgang gegenüber dem Vorjahr von rund 2 Prozent entspricht. Im deutschen Kernmarkt konnte erneut ein solides Wachstum mit Umsatzerlösen von etwa 50 Mio. Euro erwirtschaftet werden, wobei eine sehr gute EBIT-Marge von 15 Prozent erzielt wurde.

Dagegen waren die Umsatzerlöse international mit rund EUR 14 Mio. um EUR 5 Mio. rückläufig. Der Verlust des Kunden AVIS in den USA und die Restrukturierung des englischen Geschäfts haben das Geschäftsjahr mit einem Verlust von EUR 0,9 Mio. belastet.

Gewinn hält sich einigermaßen

Das operative Ergebnis (EBIT) wird bei EUR 5,5 Mio. liegen, womit die EBIT-Marge der Gruppe leicht von 9,2 Prozent auf 8,6 Prozent zurückgeht. Das Finanzergebnis ist leicht negativ mit EUR -0,3 Mio., so dass das Konzernergebnis nach Abzug von Steuern bei ca. EUR 3,8 Mio. liegen wird. Das Ergebnis je Aktie wird rund EUR 0,28 betragen.

Die SYZYGY Gruppe wird sich auch im Geschäftsjahr 2020 auf den Ausbau des deutschen Kernmarkts fokussieren und die interdiziplinäre Zusammenarbeit intensivieren. Hierzu gehört u.a. die Bündelung des deutsches Performance Marketing und Media Angebotes unter dem Namen "SYZYGY Performance Marketing" an den Standorten Hamburg und München. "Die Restrukturierung der englischen Gesellschaften ist abgeschlossen.", heisst es, also sollte es jetzt eigentlich insgesamt besser werden. Schade dass man sich bisher über das gute Inlandsgeschäft nicht wirklich freuen konnte.

Für 2020 bleibt die Gesellschaft weiter vorsichtig: Leichtes Wachstum. leichte Margenverbesserung, Wachstum in Deutschland und "leichte Rückgänge" weiterhin im Ausland. Dauert also noch...

