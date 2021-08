Prime Standard | Steinhoff kauft für 186 Mio EUR Hamiltons Zustimmung. Endgültiger Durchbruch.

11.08.2021 – Es gilt: Steinhoff International Holdings NV (ISIN: NL0011375019) muss durch die beiden Schutzschirmverfahren versuchen das – noch? – alles beherrschende Problem der Rechtsstreitigkeiten im Laufe dieses Jahres abschliessend und „gerade noch tragbar“ zu lösen.

Und seit der Niederlage Steinhoffs vor dem Western Cape Highcourt läuft die Zeit gegen Steinhoff. Der Sieg der klagenden Trevo Capital und der beiden Hamilton Gesellschaften bringt das ganze „Vergleichsgebäude“ der beiden koordinierten Schutzschirmverfahren mit zwei Gläubigerversammlungen allein von der Zeitplanung her durcheinander. Bis heute gab es eigentlich nur noch einen Gegner des Vergleichs: Die Hamilton Gesellschaften. Jetzt …

Und dann ein erstes weisse Fahne Schwenken Steinhoffs am 16.07.: „Steinhoff macht ein Angebot – 269 Mio EUR mehr sollen das Eis brechen. Plus 66 % „in die Vergleichskasse“. Bereits damals hiess es bei steinhof „die starke Zustimmung zu dem Vergleichsvorschlag sei substantiell“ , musste Steinhoff doch einleitend konstatieren, dass erst 4 der 6 Sammelklägergruppen dem Vergleich zustimmen würden. Diese Zahl ist deshalb wichtig, weil erst bei der Zustimmung von 5 der 6 Gruppen die Zusatzzahlungen der D&O Versicherer und von DELOITTE an die Geschädigten unwiderruflich werden.

Und heute legt man nochmals „drauf“ – weitere 3,241 Millionen ZAR (rund 186 Mio EUR)

Wie schlecht musste die erwartete Zustimmungsrate sein, dass Steinhoff nochmals meint aufstocken zu müssen? Der Reihe nach: Heute heisst es von Steinhoff „, indications have been that it has attracted insufficient overall support to achieve certainty of outcome in the proposed SIHPL section 155 process“.Und ein Scheitern in einem der beiden Schutzschirmverfahren, heisst ein vollständiges Scheitern des Rettunsgplans des Steinhoff Konzerns in seiner derzeitigen Form.

Diesmal geht es nur darum die erwartete niedrige Zustimmungsrate der in Südafrika eingereichten Forderungen aus „Verlusten aus Aktienkäufen über die Börse“, die im Schutzschirmverfahren nach §155 in Südafrika angemeldet wurden. Diesmal gibt es also keine Aufstockung für die Aktionärsverluste der neiderländischen Srteinhoff, sondern nur für die ehemaligen Steinhoff Ltd.(SA) Aktionäre. Hier scheinen die Zustimmungsraten – auch aufgrund des Erfolgs von TrevoCapital und Hamilton vor dem Western Cape Highcourt – noch zu weiteren Zugeständnissen gezwungen zu haben.

ABER HAMILTON SOLL JETZT MITZIEHEN!

Die 186 Mio EUR sind offensichtlich der Türöffner zum Vergleich: Hamilton will zustimmen, wenn die heute zugesagte Erhöhung umgesetzt wird, signalisiert nicht nur der Vertreter der Hamilton Zweckgesellschaften Zustimmung, sondern auch andere wichtige „Wackelkandidaten“: The Baupost Group, LLC, Farallon Capital, Sculptor Capital Management und Silver Point Capital.

Louis du Preez, CEO und Management Board Member, erläutert das erneuerte Angebot: „The resilience of the Group’s performance since our settlement proposal was first announced in July 2020 allows us to materially increase the total available pot for settlement to EUR 1.2bn. The total amount of the offer for Market Purchase Claimants (SIHNV and SIHPL) and SIHNV Contractual Claimants will increase by 66 per cent. The revised proposal offers claimants a fair outcome, and the best opportunity to recover amounts in respect of any claims in the near term and with certainty. We urge all claimants to support the revised settlement proposal and work with us to conclude the approval process as soon as possible.“

Worte auf die der Markt gewartet hat – „confirm our principle support“

Oscar McLaren, ein Direktor von Hamilton sagt zum erhöhten Angebot: „We are pleased to confirm our in-principle support for the increased offer by SIHPL and we believe that the overall Steinhoff settlement is now at a financial level at which we can add our in-principle support. We look forward to continuing to work with Steinhoff towards implementation of the Steinhoff settlement for the benefit of all market purchase claimants.“

Und so wird es möglich den 03.09.2021, wie vom Amsterdamer Bezirksgericht festgesetzt, als Tag der niederländischen Gläubigerversammlung zu halten. Eine Entscheidung/Anhörung über den Liquidationsantrag der Ex-Eigentümer von Tekki Town vom „Western Cape Highcourt“ wird weiterhin für den 01. bis 03.09. erwartet. Sollte den Ex-Eigentümern ein vertraglicher Schaden zugestanden werden, wären sie nach Steinhoffs Vorstellungen Bestandteil des vorliegenden Vergleichsvorschlags.



