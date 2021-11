Prime Standard | Steinhoff Vergleich on hold. Wenigstens operativ Rückenwind in Südafrika. Pepkor liefert.

19.11.2021 – Die Aktie von Steinhoff International Holdings NV (ISIN: NL0011375019) befindet sich in einer sonderbaren Wartesituation: Aktie hat ihren Schub nach Bekanntwerden der vollständigen Zustimmung aller Gläubigerversammlungen zum Vergleichsvorschlag verloren, dümpelt bei 0,12 EUR.Warum? Weil immer noch die Klage der Ex-Tekki Town Eigentümer vor dem Western Cape auf Liquidation des Konzerns läuft. Und deshalb auch der südafrikansiche Vergleichsteil von einer anderen Gerichtskammer noch nicht bestätigt wurde. Und so fehlt ausser Anwaltsschlachten vor Gericht immer noch das Entscheidende: Urteile.

Des Verfassungsgerichts und des Supreme Court of Appeal über Steinhoffs nicht Zulassungklage. Der Richterin des Western Cape Highcourt Hayley Slingers über den Liquidationsantrga des Konzerns – hängt bis zur Suprem Court of Appeal-Entscheidung sowieso. Und die Annahme des südafrikansichen Vergleichspakets durch eine andere Kammer des Western Cape Highcourt – hängt an beiden Entscheidungen. Kurzfristig könnte nur ein Vergleich zwischen den Ex-Tekki-Town-Eigentümern und Steinhoff Bewegung bringen. Und so verrinnt die Zeit – während die Steinhoff Zinsuhr mit 10% Zinssatz auf untragbare Verbindlichkeiten unvermidnert weitertickt. GERICHTSVORGESCHICHTE BIS HEUTE – HIER.

Heute hat die börsennotierte Tochter PepkorHoldings Ltd. (ISIN: ZAE000259479) ihre Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2020/2021 präsentiert. Aktuell ist der Steinhoff Konzern noch mit 50,1 % der Aktien an der Pepkor Holdings Ltd. beteiligt. Weitere rund 8,2 % der Pepkor Aktien hält Steinhoff zwar noch offiziell. Aber diese würden bei Annahme des vorliegenden Vergleichsvorschlags als Teil der Vergleichszahlungen an die Gläubiger übertragen werden. Natürlich nursofern der Vorschlag letztendlich angenommen werden sollte.

Zuletzt verkaufte Steinhoff am 14.09.2021 rund 370 Mio Aktien (9,9% des Stammkapitals) für rund 400 Mio EUR – zu einem Kurs von 19,75 ZAR je Aktie. Eigentlich schade, wenn man sich die Kursentwicklung der Aktie seit diesem Verkauf anschaut. Aktuell notiert die Pepkor Aktie in Johannnesburg bei 23,95 ZAR (19.11.2021, 09:59 Uhr, Ortszeit). was einer Gesamtkapitalisierung von 88,4 Mrd ZAR entspricht. Für das am 30.09.2021 geendete Geschäftsjahr konnte der Retailer nun heute ein gutes Ergebnis präsentieren, was dauerhaft dem Aktienkurs weiteren Schwung geben könnte. Und nicht nur der Tochter, sondern „nach einem Vergleich“ auch der Mutter…

Alles weist auf ein sehr gesundes Recovering nach den Lockdown-bedingten Geschäftsschliessungen hin. Während im April „nur“ von einer signifikanten Gewinnsteigerung die Rede war, wird es heute konkret. Und auch die Folgen der Plünderungen konnten durch bestehende Versicherungen grösstenteils abgedeckt werden. So beeindruckt insbesondere die förmliche Gewinnexplosion auf 5 Mrd ZAR – PLUS 115,2 %. (Wechselkurs 1 ZAR entspricht 0,057 EUR)

Und allein der Immobiliendeal zwischen Steinhoff International Holdings NV, im Dezember vereinbart , seit dem 14.04.2021 freigegeben durch die Behörden, bedeutet bei der „Kaufpreiszahlung“ von 70 Mio neuen Pepkor Aktien einen kräftigen Buchgewinn von weit mehr als 100 % gegenüber der Pepkor-Bewertung im Dezember – gut für die Steinhoff-Bilanz. Und auch hier ist man auf der Zielgeraden: Zum 30.09.2021 wurden 11 der 12 Immobilien an Pepkor übertragen – im Ggenzug wurden 69 Mio Aktien der Pepkor übertragen, die 12. Immobilie und entsprechend 1 Mio Aktien sind noch offen.

Und zu den Schäden wegen der Unruhen gibt es eine klare Entwarnung – zumindest die wirtschaftlichen Auswirkungen betreffend!

Ein Grossteil der Schäden und auch die Betriebsunterbrechungen sind versichert. So dass wohl nur geringe bilanzielle Auswirkungen aus diesem „Schadensereignis“ zu erwarten sind: „As previously reported, the group has the necessary insurance cover in place to mitigate losses incurred for damage to assets, stock losses and business interruption. The process to quantify damages and initiate claims has started. Additional costs have been incurred to secure and safeguard assets and infrastructure. While these costs may not be fully recoverable, it is not expected to have a material impact from a group perspective.“

Die genaue Schadenshöhe konnte noch nicht ermittelt werden. Auch die Wiedereröffnungen der Stores erfolgen sukzessive und hängen von vielen externen Faktoren ab. Insgesamt 529 Stores (knapp 10 % aller Geschäfte des Konzerns) wurden zerstört und geplündert, dazu ein Auslieferungslager der JD Group. Und aktuell konnten Stand 31.10.2021 bereits 413 Geschäfte wiedereröffnet werden. Zu den schäden und den erwarteten Versicherunsgleistungen:

„An initial claim for material damage of R1.2 billion was submitted to SASRIA (South African Special Risks Insurance Association) and an interim payment of R500 million (net of VAT) was received and accounted for in the FY21 results. An initial business interruption claim of R717 million was submitted and an interim payment of R171 million (net of VAT) was received and recognised in the FY21 results. It is expected that the group’s insurance cover will mitigate the impact suffered from the civil unrest on the group’s results.“(Geschäftsbericht Pepkor 2020/21)