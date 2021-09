Prime Standard | Steinhoff Aktie noch gebremst. Amsterdamer Gläubigerversammlung vertagt sich auf den 08.09. um 13:30 Uhr

04.09.2021 – Die Aktie von Steinhoff International Holdings NV (ISIN: NL0011375019) steht möglicherweise vor einem Schwung nach oben: Der Kurs hält sich bei gut 0,20 EUR. Und jetzt wird es langsam heiss. Ab 09.30 Uhr wurde in einem Hearing vor dem Amsterdamer District Gericht von Gläubigervertretern in einerAnhörung über den Vergleichsvorschlag des Steinhoff Konzerns für die Beilegung der Streitigkeiten/Schadensersatzforderungen gegen die niederländische Steinhoff International Holdings BV..gesprochen. Hierbei ging es um die Verluste der Käufer der Aktie an der Börse und um Verluste aufgrund vertraglicher Vereinbarungen (beispielsweise Transaktionen, die mit Steinhoff -Aktien „bezahlt“ wurden). Insgesamt stehen für den „niederländischen Arm“ der Vergleiche 679 Mio EUR zur Verfügung.

Und jetzt VERTAGT auf den 08.09.2021 um 13:30 – ein wenig überraschend. Aber kein Beinbruch. Hält die Spannung aufrecht.

Was solange währt, kann auch noch ein paar Tage mehr dauern – so könnte man sagen. Jedenfalls gab es Gestern um 17;25 Uhr eine Unternehmensmeldung der Steinhoff, die die Spannung aufrechterhält. Zu Beginn der Unternehemnsmeldung wurde darüber informiert, dass jetzt die notwendigen, teilweise noch ausstehenden Zustimmungen der Fremdkapitalgeber zum zweifach nachgebesserten Vergleichspaket vorliegen. Also endgültige Entwarnung an dieser Front. Und dann eine kalte Dusche für die Ungeduldigen, die dachten, das am Montag in Südafrika das letzte Kapitel der Schadensersatzforderungen gegen den Steinhoff Konzern eingeläutet würde:

Die sog, „Rechters-Commissarissen“ – Führer des niederländischen Verfahrens – vertagten die Entscheidung über die Annahme des Vegleichspakets

Offensichtlich benötigte man mehr Zeit, um die vorliegenden und angemeldeten Forderungen im Rahmen des niederländischen Gläubigerschutzverfahrens zu werten und abschliessend zu akzeptieren oder eben abzulehnen, als gedacht. Und die Diskussion des Vorschlags wird auch mehr Raum eingenommen haben als erwartet – zu viele verletzte Gefühle, zu viel kriminelle Energie der „alten Führung“, zu viel passiert. So wurde die Abstimmung über die Annahme des Vergleichspakets vertagt, was sicherlich im Interesse der berechtigten Forderungsinhaber liegen sollte. Denn die Vergleichssumme soll anteilig auf alle akzeptierten Forderungen verteilt werden. Also würde jede gestrichene Forderung die Anteile der anerkannten Forderungsinhaber erhöhen. Nach einem wahrscheinlich positiven Votum der Gläubigervertreter am 08.09.2021 wird das District Gericht die Entscheidung auf rechtmässiges Zustandekommen überprüfen und wahrscheinlich freigeben – „confirmation hearing“. Normalerweise ein eigentlich rein formaler Akt.

Sollte die Versammlung jetzt am 08.09.2021 zustimmen, wäre der ursprünglich „erste Teil des Vergleichskomplexes“ erledigt – nach dem Südafrika-Verfahren

und der weitere Ablauf wäre für die Forderungsinhaber gegenüber der niederländischen Entity folgender: Sobald das niederländische UND das südafrikanische Gläubigerschutzverfahren die verbindliche Annahme des Vergleichsangebots erklärt haben – mit ausreichender Mehrheit – ist der Vergleich WIRKSAM. Und eine Abwicklung der Zahlungen sollte drei Monate danach erfolgen.

Teil Zwei, der durch die Vertagung in Amsterdam zuerst ansteht, des Vergleichskomplexes spielt dann in Südafrika am 06.09.

Und hier werden die Forderungen gegen die „Vorgängergesellschaft“ der niederländischen Holding behandelt. Die Steinhoff Ltd. war seinerzeit an der Börse Johannesburg börsennotiert und deren Aktionäre „tauschten“ ihre Aktien vollständig in Aktien der neugegründeten niederländischen Holding, die am Frankfurter Aktienmarkt gelistet worden war.

Am 06.09. werden in drei getrennten Versammlungen die verschiedenen Gläubigergruppen über den Vergleichsvorschlag der Steinhoff International Holding NV abstimmen: „06 September 2021 10:00 SAST – Financial Creditors 11:00 SAST – Contractual Claimants 13:00 SAST – SIHPL MPCs“. Hier stehen insgesamt 747 Mio EUR zur Verteilung auf die verschiedenen Gruppen an(in ZAR oder teilweise nach Wahl Steinhoffs auch in Aktien der Pepkor Group, die in Johannesburg gelistet ist).

Evotec’s Plattformansatz erhält von Bristol Myers Squibb Bestätigung, die erstmal 20 Mio EUR bringt, aber zukünftig noch mehr möglich macht.

ABER: Evotec – Achtung stark gelaufen, warnen die Platow Briefe

KW 35/2021 | Handelswoche in enger Range. Steinhoff, Nel, Evotec, Bitcoin Group, STO, Encavis u.a. mit News. Wie geht’s weiter?

Bitcoin Group gibt’s derzeit für den „Kassenbestand“ an Kryptowährungen plus Liquidität. Über eine Million Kunden gratis „obendrauf“?

Bis jetzt keine geprüfte Bilanz. Viel Unsicherheit und Eyemaxx will Geld: Wandelanleihe mit Bezugsrecht ab 03.09. in Zeichnung.

Neue Reihe: „Defensive Aktien“. TEIL 1. DEFAMA, Deutsche Konsum REIT und Noratis. Drei Immobilienwerte die auch bei Börsenturbulenzen Kurs halten sollten.

Und in Südafrika fällt die letztendliche Entscheidung: „Ende des Schwebezustands zwischen Zwangsliquidation oder „Dahinvegetieren“ bedroht durch für das Unternehmen nicht stemmbare Schadensersatzforderungen“ für den Steinhoff Konzern.

Solllten alle drei Gläubigergruppen jeweils mit ausreichender Mehrheit für den Vergleichsvorschlag stimmen – UND heute in Amsterdam bereits der „niederländische Arm“ abgesegnet worden sein, dann wird das gesamte Vergleichskonstrukt EFFEKTIV – WIRKSAM. Und danach sollte die Aktie – trotz bereits gesehener Kursavancen – möglicherweise vor einer Neubewertung stehen.

Operativ unterlegt könnte der Konzern mit Zustimmung der Gläubiger ab dem 08.09. einen neuen Anfang wagen – wenn auch mit dauerhaft nicht tragbaren über 11 Mrd EUR Schulden

Alle Töchter wachsen kräftig, arbeiten operativ profitabel und bieten so derm Konzern eine gute Basis für ein Leben nach den Schadensersatzforderungen. Denn diese könnten durch die beiden Schutzschirmverfahren erledigt sein. Am 03.09 resp. 06.09. entscheiden die jeweiligen Gläubiger-Versammlungen über die Annahme des Vergleichspakets.Das in den letzten Wochen noch zweimal nachgebesserte Angebot des Steinhoff-Konzerns bedeutet letztendlich eine Zahlung des Konzerns über insgesamt rund 1,426 Mrd EUR. Könnte die Lösung sein – vorerst.

Neben den namhaften Zusatzzahlungen von DELOITTE Niederlande und Südafrika, den D&O Versicherungen des Managements (ausser für die Haupttäter) und Zahlungen des nicht strafrechtlich verfolgten Managements erklärt sich der Steinhoff Konzern bereit folgende Zahlungen zu leisten, Stand 16.07.2021:

Original

settlement

amount (July 2020) Revised total

settlement

amount (inc. 16 July 2021 & 11 August 2021 offers) Total increase in settlement amount since July 2020 EURm ZARm EURm ZARm EURm ZARm % Inc. SIHNV & SIHPL Market Purchase Claimants 267 442 175 66% SIHNV Contractual Claimants 103 171 68 66% Hemisphere CPU 40 66 26 66% SIHPL Contractual Claimants: Titan 7,904 7,904 – – SIHPL Contractual Claimants: Other 1,653 1,653 – – SIHPL Market Purchase Claimants (current increase) – 3,214 3,214 n.m. EUR Total (of EUR and ZAR amounts) 969 1,426 457 47%





Chart: Steinhoff International Holding NV | powered by GOYAX.de