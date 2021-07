Prime Standard | Steinhoff Aktie: Pepkor liefert starke Zahlen. Und löst Bedenken über wirtschaftliche Folgen der Unruhen auf.

23.07.2021 – Nachdem Steinhoff International Holdings NV (ISIN: NL0011375019) vor kurzem ihr Vergleichsangebot – wohl auch durch die Niederlage gegen die Hamiltons & Trevo Capiatl „motiviert“ und möglicherweise wegen Zweifeln am Erreichen der notwendigen Quoren auf den Gläubigerversammlungen kräftig erhöht hatte (Für die Market claimants bedeutet das neue Angebot eine Erhöhung um rund 66 %) und Pepco mit seinen Zahlen zum 30.06.2021 ein positives Signal sendete,verunsicherten die Meldungen über Schäden bei der Südafrika-Tochter PepKor aufgrund der lokalen Unruhen. Und heute gibt es hier eine Entwarnung! Im Rahmen der heute präsentierten Quartalsergebnisse zum 30.06.2021 nimmt Pepkor auch zu den Folgen der Unruhe Stellung:

Positives berichtet die SüdafrikaTochter Pepkor Holdings Ltd. über die vorläufigen Zahlen des am 30.06. 2021 geendeten Q3 ihres Geschäftsjahres 2020/21. Alles weist auf ein sehr gesundes Recovering nach den Lockdown-bedingten Geschäftsschliessungen hin. Während im April „nur“ von eienr signifikanten Gewinnsteigerung die Rede war, wird es jetzt konkret.

Denn 50 % des vorgeschlagenen Vergleichs, der rund 8-10 Mrd EUR strittige Forderungen gegen Steinhoff „erledigen soll“, könnte die Steinhoff Holding in Form von Pepkor Aktien erbringen. Dazu kämen bei Vergleichsschluss mindestens weitere rund 620Mio EUR in Cash, Klappt natürlich nur, wenn die Pepkor-Beteiligung attraktiv für die Geschädigten des Bilanzskandals ist.

Und allein der Immobiliendeal zwischen Steinhoff International Holdings NV, im Dezember vereinbart , seit dem 14.04. freigegeben durch die Behörden, bedeutet bei der „Kaufpreiszahlung“ von 70 Mio neuen Pepkor Aktien einen kräftigen Buchgewinn von weit mehr als 50 % gegenüber der Pepkor-Bewertung im Dezember – gut für die Steinhoff-Bilanz.

Umsatz steigt im aktuellen Quartal sogar um 27,9 %

Und die jetzt veröffentlichten Zahlen sehen so wirklich gut aus. Daher überrascht der heutige Kurssprung börsennotierten Pepkor Holdings Ltd. auf 2.055,00 ZAR mit einem Plus von 3,06 % (JSE, 12:54 Uhr, 23.07.2021). Bereits eine starke Kursperformance in diesem Jahr. Bei den Zahlen zum Q2 (zum 31.03.2021) sprang der Kurs bereits auf 1.840,00 ZAR mit einem Plus von 3,45 % an. So liegt der Kurs immer weiter über den Corona-Tiefs im „Lockdown-Tal“ von 931 ZAR. Und Luft nach oben hat die Aktie. Wachstumszahlen stimmen trotz oder wegen Corona. Mit dem Fintech-Arm macht man jetzt bereits rund 10% des Gesamtumsatzes – mit hohen Wachstumsraten und profitabel.

Während bis Ende März ein wachstum von 8,1 % erreicht werden konnte, erreichte man im letzten Quartal 27,9 % mit stark schwankenden Umsatzzahlen: Während der April schwach war, der Mai sehr stark beruhigte sich das wachstum im Juni wieder. Hierbei muss jedoch beachtet werdne, dass im Vorjahresquartal viele Stores (insbesondere Möbel und Elektronik) coronabedingt bis juni geschlossen waren. und gleichzeitig konnten die Konzernunternehmen hohe Marktanteilsgewinne erzielen. Nur konservative Konsumkreditvergabe verhinderte höheres Wachstum.

Gleichzeitig wurden im Quartal 2,5 Mrd ZAR kurzfristige Verbindlichkeiten zu günstigeren Zinsen in längerlaufende Finanzierungen (Fälligkeiten 2024 und später) geswitcht.

Und zu den Schäden wegen der Unruhen gibt es eine klare Entwarnung – zumindest die wirtschaftlichen Auswirkungen betreffend!

Ein Grossteil der Schäden und auch die Betriebsunterbrechungen sind versichert. So dass wohl nur geringe bilanzielle Auswirkungen aus diesem „Schadensereignis“ zu erwarten sind: „As previously reported, the group has the necessary insurance cover in place to mitigate losses incurred for damage to assets, stock losses and business interruption. The process to quantify damages and initiate claims has started. Additional costs have been incurred to secure and safeguard assets and infrastructure. While these costs may not be fully recoverable, it is not expected to have a material impact from a group perspective.“

Die genaue Schadenshöhe konnt enoch nciht ermittelt werden. auch die Wiedereröffnungen der stores erfolgen sukzessive und hängen von vielen externen Faktoren ab. Insgesamt 529 Stores (knapp 10 % aller Geschäfte des Konzerns) wurden zerstört und geplündert, dazu ein Auslieferungslager der JD Group.