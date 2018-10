Prime Standard | Softing bestätigt Unternehmensziele

22.10.2018 - Umsatz und Ergebnis der Softing AG (ISIN: DE0005178008) haben sich im dritten Quartal recht positiv entwickelt. Die Perspektive für das vierte Quartal ist weiterhin gut. Das Unternehmen erwartet daher für 2018 einen Umsatz und ein Ergebnis am oberen Ende der kommunizierten Ziele. Diese waren ein Umsatz von 80 Mio. EUR sowie ein EBIT von 4 Mio. EUR, vor Anlaufbelastungen durch den Kauf der Globalmatix AG im März dieses Jahres.

Softing weist mit Abschluss des dritten Quartals für das laufende Jahr einen Auftragseingang von 65,7 Mio. EUR (VJ 58,6 Mio. EUR) aus. Die Umsatzerlöse belaufen sich in diesem Zeitraum auf 60,5 Mio. EUR (VJ 58,4 Mio. EUR). Das EBIT beträgt 2,4 Mio. EUR (VJ 0,6 Mio. EUR), wovon 1,3 Mio. EUR auf das dritte Quartal entfallen.

Die vollständige Quartalsmitteilung zum 3 Quartal 2018, wird die Softing AG dem Finanzkalender folgend am 15. November veröffentlichen.

Softing ist eine weltweit agierende Management-Holding. Die Softing Gesellschaften erstellen und vertreiben Hard- und Software in den Unternehmenssegmenten Industrielle Automatisierung, Automotive Electronics und IT Networks. In enger Kundenbeziehung werden technologisch hochwertige Standardprodukte sowie individuelle Lösungen realisiert. Softing operiert mit allen drei Unternehmenssegmenten in Wachstumsmärkten.{loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}

Aktuell (22.10.2018 / 08:10 Uhr) notieren die Aktien der Softing AG im Frankfurter-Handel mit einem Plus von +0,16 EUR (+2,04 %) bei 8,02 EUR.



Chart: Softing AG | Powered by GOYAX.de

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte Magazin Anmeldung}