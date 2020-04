Prime Standard | Softing AG wendet sich an Aktionäre - CHANCEN gesehen neben

14.04.2020 - Der Vorstand der Softing AG (ISIN: DE0005178008) wendet sich heute an seine Aktionäre - Dividende bei 0,04 EUR, Aktienrückkauf in Höhe von 500.000,-- EUr und ratlsoigkeit, wie sich die Coroan-Krise letztendlich auswirken wird auf die Geschäfte der Gesellschaft. Und eine virtuelle HV soll am ursprünglich geplanten Termin stattfinden: 06.05.2020. Interessant ist die bereits vor wenigen tagen geäußerte Absicht, die zurückgekauften Aktien als Akquisitionswährung einzusetzen: Heisst einerseits, dass man wesentlich höhere Kurse der Softing-Aktie zukünftig erwartet, sonst würde der Rückkauf keinen Sinn machen (erinnert ein wenig an Hypoports Aktienrückkäufe) und dass man interessante "Zielobjekte" identifiziert hat, die möglicherweise durch die Krise "billiger" zu haben sind, als normalerweise oder vielleicht erst durch die Krise überhaupt erst zu ahben sind.

"(...)Auch wenn wir noch nicht wissen, wie sich das aktuelle Umfeld zumindest zeitweise auch in unseren Ergebnissen niederschlagen wird, haben wir uns dennoch entschlossen, von einer kompletten Aussetzung der Dividende abzusehen.Der Vorstand hat sich zur Sicherung der Liquidität auch bei möglicherweise anhaltenden oder wiederkehrenden Einschnitten in die Volkswirtschaft entschieden, eine Dividende für das Geschäftsjahr 2019 von 0,04 EUR pro Aktie der diesjährigen Hauptversammlung vorzuschlagen. Dies entspricht der gesetzlichen Mindestdividende auf welche die Aktionäre Anspruch haben, da derzeit eine vollständige Gewinnthesaurierung nicht erforderlich ist, um die Lebens- und Widerstandsfähigkeit der Gesellschaft zu sichern. Aufgrund des aktuellen Zustands der Märkte und der damit verbundenen Chancen für Unternehmen und Aktionäre hat der Vorstand entschieden, einen Teil der ursprünglich geplanten Dividende für ein Aktienrückkaufprogramm zu verwenden. Hierzu wurde zunächst ein Betrag von 500.000,00 EUR bereitgestellt. Details hierzu wurden bereits in einer adhoc-Veröffentlichung genannt."

Aktuell (14.04.2020 / 09:02 Uhr) notieren die Aktien der Softing AG im Xetra-Handel mit einem Plus von +0,08 EUR (+1,43 %) bei 5,68 EUR. Auch diese Aktie können Sie für nur 4,00 EUR auf Smartbroker handeln.



