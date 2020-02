Prime Standard | Singulus: Zahlen 2019 rot - und jetzt lähmt Corona China und Singulus braucht dringend...

03.02.2020 - SINGULUS TECHNOLOGIES AG (ISIN: DE000A1681X5)hatte in den ersten neun Monaten 2019 noch ein EBIT von Plus 0,3 Mio EUR gemeldet und jetzt kommen die vorläufigen Zahlen für 2019 - nicht gut - mit folgenden Bandbreiten: Man "meldet vorläufige, ungeprüfte Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2019. Die Umsatzerlöse für 2019 liegen in einer Bandbreite von rd. 76,0 bis 80,0 Mio. €. Für das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erwartet das Unternehmen einen Verlust in der Bandbreite von minus 4,7 bis 5,3 Mio. € vor Einmaleffekten. Hinzu kommt der Aufwand für eine Einzelwertberichtigung aufgrund der Insolvenz eines großen Kunden im Segment Solar in Höhe von 3,3 Mio. €. Dies führt zu einem gesamten EBIT in einer Bandbreite von minus 8,0 bis 8,6 Mio. €". {loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}



Bereits im November sprachen wir von "DER" Hoffnung für Singulus

Damals schrieben wir: "Am 9. November fand im Zuge der China International Import Expo (CIIE) in Shanghai eine Unterschriftszeremonie zwischen Tochterunternehmen des chinesischen Staatskonzerns CNBM Group, Peking, und der Singulus statt. Ziel war die Bestätigung beider Parteien über die Einigung der maßgeblichen Parameter zur Lieferung von Produktionsanlagen der ersten Ausbaustufe mit 150 MW für die nächste Fabrik für CIGS Solarmodule in der Stadt Xuzhou, China. Die rechtlich bindenden Verträge sollen nun innerhalb der kommenden Zeit zwischen den operativ beteiligten Unternehmen geschlossen werden." Erwartet für das vierte Quartal, das wurde nichts, aber dann kam Mitte Januar die Erleichterung!

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Produkt)}

Was macht Singulus als nächstes? Wird es noch was? DIE aktuelle Analyse - Corona und Singulus Hoffnungen...

15.01.2020:"Die SINGULUS TECHNOLOGIES AG (SINGULUS TECHNOLOGIES) hat am heutigen Tag Verträge über einen Großauftrag mit dem Kunden (CNBM) Bengbu Design and Research Institute of Glass Industry Co., Ltd., Bengbu, China, einer Tochtergesellschaft der China National Building Materials Group, (CNBM) Peking, China, für den Standort Xuzhou für die Lieferung von Anlagen zur Produktion von CIGS Solarmodulen unterzeichnet. Das Auftragsvolumen für die geplante Fabrik in der Stadt Xuzhou liegt in der ersten Ausbaustufe bei über 50 Mio. EUR. Die geplante finale Ausbringungsmenge dieser Fabrik beträgt 300 MW. Dies soll seitens des Kunden in einer nachgelagerten, zweiten Ausbaustufe für diesen Fabrikstandort erreicht werden. Die Anzahlung für diesen Auftrag wird zeitnah erwartet."

Und jetzt ruht das Wirtschaftsleben in China - fast. Je länger die Krise dauert, je weitreichender die Folgen, desto schwieriger für Singulus - der Vertrag schien sowieso sehr schwierig festzuzurren, seit September wurde zeitnah mit der Unterzeichnung gerechnet und jetzt, wo alles auf grün schien, ...

Und Singulus macht?

SINGULUS TECHNOLOGIES entwickelt und baut innovative Maschinen und Anlagen für effiziente und ressourcenschonende Produktionsprozesse, die weltweit in den Bereichen Solar, Halbleitertechnik, Medizintechnik, Consumer Goods und Optical Disc eingesetzt werden. Die Kernkompetenzen des Unternehmens beinhalten die verschiedenen Prozesse der Beschichtungstechnik, der Oberflächenbehandlung und Nasschemie sowie thermische Verfahrensprozesse.

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

Langsam verbessern sich die Aussichten des ehemaligen Highflyers des Neuen Marktes mehr und mehr meinten wir schon 2018, aber irgendwie dauert es alles sehr lange bei Singulus und die heutige Nachricht ist nicht gerade vertrauensfördernd. Eine weitere Verzögerung in der Historie der Singulus...

Aktuell (03.02.2020 / 07:07 Uhr) notieren die Aktien der Singulus Technologies AG im Frankfurter-Handel zum Schluss Freitag mit einem Minus von -0,05 EUR (-0,84 %) bei 5,87 EUR.



