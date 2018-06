Prime Standard | Singulus Technologies erhält Entwicklungsauftrag

Singulus Technologies arbeitet bereits seit 2008 mit dem Unternehmen Avancis an der Entwicklung und Optimierung der Selenisierungsanlagen des Typs CISARIS. Das gemeinsame Ziel ist es, in Zusammenarbeit mit dem Kunden die Produktionskosten weiter zu senken und sowohl die Zellperformance als auch die Produktionsleistung zu steigern. Dadurch wird diese Technologie noch leistungsfähiger und konkurrenzfähiger in der Zukunft.

Dr. -Ing. Stefan Rinck, Vorsitzender des Vorstands der Singulus Technologies AG: "Unsere CISARIS Selenisierungsanlagen sind ein wichtiger Schritt im gesamten Fertigungsablauf. Die CIGS-Dünnschicht-Technologie von CNBM wird durch den Einsatz der neuen Anlagen den höheren Ansprüchen in der Zukunft noch stärker gerecht werden."

Die Produktionskapazitäten für CIGS-Zellen in China sollen in den kommenden Jahren deutlich steigen. Singulus Technologies ist bei allen wichtigen Investitionen in China mit Maschinen für die verschiedenen CIGS-Prozesse dabei.

Singulus Technologies baut innovative Maschinen und Anlagen für effiziente und ressourcenschonende Produktionsprozesse. Die Strategie von Singulus Technologies besteht in der Nutzung und Erweiterung der bestehenden Kernkompetenzen.

Die Kernkompetenzen beinhalten die Beschichtungstechnik, Oberflächenbehandlung, die Nasschemie sowie thermische Verfahrensprozesse. Das Unternehmen bietet Maschinen an, die weltweit in den Bereichen Solar, Halbleitertechnik, Medizintechnik, Consumer Goods und Optical Disc eingesetzt werden. Bei allen Maschinen, Verfahren und Applikationen nutzt Singulus Technologies das Know-how in den Bereichen Automatisierung und Prozesstechnik.

Aktuell (27.06.2018 / 08:22 Uhr) notieren die Aktien der Singulus Technologies AG im Frankfurter-Handel mit einem Plus von +0,16 EUR (+1,34 %) bei 12,10 EUR.



