Prime Standard | Singulus: Coronatribut - Kurzarbeit und weiter?

27.03.2020 - SINGULUS TECHNOLOGIES AG (ISIN: DE000A1681X5) muss sich eingestehen, dass "die Arbeitsabläufe an den deutschen Standorten der SINGULUS TECHNOLOGIES derzeit nicht mehr in vollem Umfang wirtschaftlich sinnvoll.(...) haben Unternehmensleitung und Betriebsrat vereinbart, an den beiden deutschen Standorten in Kahl am Main und in Fürstenfeldbruck ab dem 1. April 2020 für weite Teile der Belegschaft Kurzarbeit anzumelden." Folgerichtig und die Kapazitäten zur auftragsarbeitung sollten auch noch reichen, wenn in einigen Wochen (?) die Arbeit wieder aufgenommen werden kann. Gleichzeitig gab es seiten sdes Managements ein selten gesehenes Zeichen der Solidarität: Aufsichtsrat, Vorstand und Führungskräfte verzichten auf 20 % der festen Vergütung für drei Monate.

Dr.-Ing. Stefan Rinck Vorstandsvorsitzender der SINGULUS TECHNOLOGIES AG: "Oberste Priorität hat für uns die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Schutz unserer Geschäftspartner. Die schnelle Umsetzung von Vorsichtsmaßnahmen, um hohe hygienische Standards zu gewährleisten und nicht notwendige soziale Kontakte zu vermeiden, wurde zügig im Unternehmen umgesetzt. Gleichzeitig werden wir unsere Kunden auch in dieser schwierigen Zeit begleiten und betreuen."

Dr. Rinck fährt fort: "Vorstand und Führungskräfte haben aus Solidarität mit der gesamten Belegschaft beschlossen, für drei Monate auf zwanzig Prozent ihrer monatlichen Festgehälter zu verzichten. Auch der Aufsichtsrat hat für sich einen gleichlautenden Beschluss gefasst." Die Abwicklung der bestehenden Großaufträge und die Prognose der finanziellen Entwicklung des Unternehmens für das laufende Geschäftsjahr bleiben aus heutiger Sicht von diesen Entscheidungen unberührt.

Aktuell (27.03.2020 / 09.03 Uhr) notieren die Aktien der Singulus Technologies AG im Frankfurter-Handel mit einem Plus von 0,03 EUR (0,61 %) bei 4,12 EUR.



