Prime Standard | Senvion und Toshiba gemeinsam in Japan

29.10.2018 - Die Senvion S.A. (ISIN: LU1377527517) und Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation (Toshiba ESS) haben eine strategische Kooperation vereinbart. Die Unternehmen werden künftig bei der Vermarktung, dem Verkauf, der Installation und dem Betrieb von Senvion Windenergieanlagen in Japan zusammenarbeiten. "Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Toshiba ESS. Wir werden gemeinsam an maßgeschneiderten Windenergielösungen für Japan arbeiten. Die strategische Partnerschaft kombiniert den umfassenden Track Record von Toshiba ESS mit Senvions modularer Technologie und unterstützt damit auch unser weiteres Wachstum im asiatisch-pazifischen Raum", erläutert David Hardy, Executive Director und CSO von Senvion.

Die nicht-exklusive Kooperationsvereinbarung sieht vor, dass Toshiba ESS die Kundenbetreuung und die Installation verantwortet, während Senvion die Turbinentechnologie bereitstellt und für Betrieb, Wartung und technischen Support zuständig ist. Der Fokus der Partnerschaft liegt zunächst auf dem Onshore- und Offshore-Windenergiemarkt in Japan.

"Aufgrund der erfolgreichen Projektabschlüsse in Japan sowie den richtigen Technologie- und Servicelösungen für den japanischen Markt ist Senvion der logische Partner für uns. Wir freuen uns sehr über diese neue Kooperation mit Senvion. Damit sind wir in der besten Position, um unseren Anteil am japanischen Windenergiemarkt strategisch auszubauen", ergänzt Fumio Otani, Corporate Senior Vice President von Toshiba ESS, der das Windenergiegeschäft des Unternehmens verantwortet.

Senvion verfügt in Japan über einen langjährigen Track Record. Seit 2003 hat Senvion 17 Windparks installiert, drei weitere Projekte befinden sich aktuell im Bau.

Die Kooperationsvereinbarung mit Toshiba ESS bietet Betreibern von Windparks einen weiteren Zugang zu Anlagen und Servicedienstleistungen von Senvion.



