Prime Standard | Senvion stark in Indien

27.11.2018 - Senvion S.A. (ISIN: LU1377527517) hat mit alfanar einen bedingten 300 MW-Vertrag über die Lieferung und Installation von 131 Senvion 2.3M130-Turbinen für das Bhuj-Windprojekt unterzeichnet. alfanar ist einer der führenden Entwickler für erneuerbare Energie in Asien, Afrika und Europa. Das Windprojekt in Gujarat ist Teil der 5. Runde der Ausschreibung der Solar Energy Corporation von India Limited - einem Unternehmen des Ministry of New and Renewable Energy der indischen Regierung.

Das Projekt enthält den gesamten EPC-Umfang und wird im zweiten Quartal 2020 fertiggestellt. alfanar und Senvion unterzeichneten zudem einen umfassenden Betriebs- und Wartungsvertrag (O&M-Vertrag) über zehn Jahre. Bei Anschluss an das Stromnetz wird das Projekt ausreichend Strom erzeugen, um den Bedarf von fast 290.000 Haushalten zu decken.

David Hardy, Executive Director und CSO von Senvion, sagt: "Wir freuen uns sehr über den weiteren Auftragsabschluss mit alfanar. Der Auftrag zeigt das Vertrauen von alfanar in das Produktportfolio von Senvion. Wir sind stolz, mit unseren Projekten das Ziel der indischen Regierung zu unterstützen, die Erneuerbare Energien-Infrastruktur bis 2022 auf 175 GW auszubauen."

Jamal M. Wadi, CEO von alfanar Energy, sagt: "Wir setzen uns für den Ausbau regenerativer Energien ein, weil uns ihre Bedeutung für die Reduktion der globalen Erwärmung bewusst ist. Unsere Partnerschaft mit Senvion, einem führenden Unternehmen in der Windenergiebranche, hilft uns bei der Umsetzung dieses Nachhaltigkeitsziels. Wir arbeiten sehr gut zusammen und freuen uns darauf, diese langfristige Partnerschaft weiter fortzusetzen."

Wasim Mallouhi, VP - Growth & Strategy, alfanar, ergänzt: "Unser Ziel ist es, ein zentraler Akteur auf dem indischen Windenergiemarkt zu werden, und es ist für uns entscheidend, dass die Fähigkeiten und die Expertise unserer Partner zu unseren Ambitionen passen. Wir glauben, dass Senvion über den gesamten Lebenszyklus hinweg Mehrwert generiert, sodass wir schnell bankfähige, rentable Windenergieprojekte aufbauen können."

Amit Kansal, CEO und Managing Director von Senvion India, sagt: "Wir danken alfanar für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Dass wir mit alfanar ein so erfahrenes und führendes Unternehmen gewonnen haben, ist eine wichtige Bestätigung für Senvion. Wir freuen uns sehr, unsere Marktpräsenz in Indien mit einem so hoch angesehenen Partner weiter auszubauen."

2018 hat Senvion India insgesamt einen Turbinen-Auftragsbestand (fest und bedingt) von über 1 GW installierter Kapazität aufgebaut und zusätzlich Serviceverträge abgeschlossen.

