Prime Standard | Senvion muss Erwartungen reduzieren

01.11.2018 - Auf Grundlage aktueller Daten zur laufenden Geschäftsentwicklung im vierten Quartal 2018, ist der Vorstand der Senvion S.A. (ISIN: LU1377527517) zu dem Ergebnis gekommen, dass der bisher für das Geschäftsjahr erwartete Umsatz in Höhe von EUR 1,8 Mrd. bis EUR 1,9 Mrd. Euro voraussichtlich nicht mehr erreicht werden kann und nun ein Umsatz von ca. EUR 1,6 Mrd. erwartet wird. Trotz der reduzierten Umsatzerwartung rechnet Senvion für 2018 weiterhin mit einer bereinigten EBITDA-Marge im Rahmen der bislang prognostizierten Bandbreite (5,0% bis 6,5%) von rund 5,0 %.

Im dritten Quartal 2018 konnte Senvion 336 MW installieren, was signifikant mehr ist als im Vorquartal und 117% über den Gesamtinstallationen des ersten Halbjahres 2018 liegt. Allerdings haben sich die Windturbinen-Installationspläne, vor allem in neuen Märkten, noch nicht komplett von den Verzögerungen Anfang des Jahres, die insbesondere durch schlechte Wetterbedingungen und andere ungewöhnliche externe Faktoren beeinflusst wurden, erholt. Zusätzlich hat ein kurzzeitiger Lieferengpass einer Hauptkomponente in Europa zu weiteren kurzzeitigen Verzögerungen geführt.

Als Folge dieser Entwicklungen besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass einige Windturbinen erst Anfang 2019 installiert und somit entsprechende Umsätze gebucht werden könnten. Diese Gründe führten zu der Anpassung der Ergebniserwartung.

In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2018 hat Senvion einen Onshore-Auftragseingang in Höhe von EUR 1.006 Mio. verzeichnet; ein Anstieg um 4% gegenüber dem Onshore-Auftragseingang in Höhe von EUR 970 Mio. im Jahr 2017. Am Ende des dritten Quartals 2018 betrug der Kassenbestand von Senvion EUR146 Mio. Das Finanzergebnis für das dritte Quartal 2018 wird wie angekündigt am 14. November 2018 veröffentlicht.{loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}

Aktuell (01.11.2018 / 08:01 Uhr) notieren die Aktien der Senvion SE im Frankfurter-Handel mit einem Minus von -0,12 EUR (-2,29 %) bei 4,91 EUR.



Chart: Senvion S.A. | Powered by GOYAX.de

