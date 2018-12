Prime Standard | Senvion down under.

10.12.2018 - Senvion S.A. (ISIN: LU1377527517) hat die sogenannte Notice to Proceed von Nexif Energy für die zweite Bauphase des Lincoln Gap Windparks in der Nähe von Port Augusta in Südaustralien erhalten. Der nun bestätigte zweite Bauabschnitt sieht weitere 24 Senvion Turbinen mit einer Gesamtleistung von 86 MW vor, die bis Mitte 2020 installiert und in Betrieb genommen werden sollen. Im ersten, bereits angelaufenen, Bauschabschnitt werden derzeit 35 Senvion Turbinen installiert.

Nach Fertigstellung wird der Lincoln Gap Windpark aus insgesamt 59 Senvion 3.6M140 Turbinen bestehen. Zusammen werden die in zwei Phasen errichteten Windenergieanlagen über eine Gesamtleistung von mehr als 212 MW verfügen und damit Energie für 155.000 Haushalte in Südaustralien produzieren.

David Hardy, Executive Director und CSO von Senvion, erklärt: "Wir sind hocherfreut, nun das offizielle Startsignal für die Erweiterung des Lincoln Gap Windparks bekommen zu haben. Dies ist eine großartige Bestätigung der Arbeit unseres Teams vor Ort und wir freuen uns sehr über die weitere Kooperation mit Nexif Energy. Wir werden auch zukünftig eng mit lokalen Partnern zusammenarbeiten, damit sowohl die Unternehmen als auch die Menschen vor Ort von diesem wichtigen Projekt profitieren."



Srinivas Rao, EVP, Projects and Operations von Nexif, erklärt: "Wir freuen uns, die Kooperation mit Senvion beim Projekt Lincoln Gap weiter auszubauen. Australien ist ein anspruchsvoller Markt und Senvions Technologie sowie der schlüsselfertige Ansatz von Senvion tragen wesentlich zum Erfolg dieses komplexen Windparkprojekts bei. Nach Fertigstelleung der Lincoln Gap Windfarm, wird Nexif Energy insgesamt mehr als 480 Millionen US-Dollar in Australien investiert haben."

Senvion hatte im Februar 2017 die Unterzeichnung des bedingten 300 MW-Vertrags mit Nexif Energy für die beiden Windparks Lincoln Gap und Glen Innes bekanntgegeben. Der erste Bauabschnitt von Lincoln Gap wurde im November 2017 in einen festen Auftrag umgewandelt.

Aktuell (10.12.2018 / 08:08 Uhr) notieren die Aktien der Senvion SE im Frankfurter-Handel mit einem Minus von -0,10 EUR (2,87 %) bei 3,21 EUR.



