Prime Standard | Schaltbau, das hat gerade noch gefehlt.

23.05.2019 – Die etwa zwanzig Tausend Quadratmeter umfassende Produktionsfläche der Schaltbau Holding AG (ISIN: DE0007170300)-Tochter Gebr. Bode GmbH & Co. KG ("Bode") in Kassel sind am frühen Morgen des 21. Mai durch heftige Regenfälle und Hochwasser großflächig überschwemmt worden. Alle vor Ort anwesenden Mitarbeiter des etwa 850 Personen starken Standorts wurden unmittelbar evakuiert, Personenschäden sind nicht zu verzeichnen.

Die Aufräum- und Instandsetzungsarbeiten auf dem Bode-Werksgelände, wo Tür- und Zustiegssysteme für Schienen- und Straßenfahrzeuge hergestellt werden, sind in vollem Gange, mit einer Wiederaufnahme der Produktionstätigkeiten kann ab Anfang nächster Woche gerechnet werden. Der durch die Produktionsunterbrechung entstehende Rückstand sollte nach aktueller Einschätzung kurzfristig wieder aufgeholt werden können, zudem besteht Versicherungsschutz gegen Sachschäden und Betriebsunterbrechung. Die Kunden und weiteren wesentlichen Partner von Bode wurden über den Zwischenfall informiert.

Hoffentlich nur eine kleine Delle in der insgesamt positiven Entwicklung der Schaltbau-Gruppe seit dem letzten Jahr.

