Prime Standard | Schaltbau-Vorstände im Exklusivinterview. Hochspannend und vielversprechend!

In seiner Rolle als Vorstandsvorsitzender greift Dr. Jürgen Brandes auf mehr als 35 Jahre Berufserfahrung in den Bereichen Elektromaschinenbau, Elektrotechnik und Automatisierung zurück. Während seiner langjährigen Tätigkeit bei der Siemens AG hat er operative und strategische Führungserfahrung in allen wesentlichen Unternehmensfunktionen gesammelt, einschließlich zahlreicher General-Management-Funktionen – zuletzt als CEO der Division Process Industries and Drives. Herr Dr. Brandes verfügt darüber hinaus über tiefe Branchenkenntnisse in vielfältigen Prozessindustrien, in Zulieferindustrien, im Engineering sowie speziell in der Elektromobilität und im Bahnsektor, einschließlich der modernen Signaltechnik.

Steffen Munz, Finanzvorstand, Chief Financial Officer (CFO) | Schaltbau Holding AG

Herr Munz bringt als Finanzvorstand (CFO) umfangreiche internationale Managementerfahrung im Umfeld von börsennotierten Unternehmen mit. Er war von 2018 bis zum Anfang 2021 Finanzvorstand (CFO) beim börsennotierten Batteriehersteller VARTA AG. Davor war er von 2014 bis 2018 CFO für die Medizin-Sparte des US-amerikanischen Industriekonzerns Gardner Denver, ein an der New York Stock Exchange (NYSE) gelistetes Unternehmen. Zuvor war er beim deutschen Medizinproduktehersteller HARTMANN zunächst für das Group Controlling und später als CFO für das Geschäftsfeld Desinfektion verantwortlich. Seine Karriere startete der Diplom-Kaufmann bei der Unternehmensberatung Roland Berger.

Kurzinfo zum Unternehmen

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte Schaltbau Holding AG (ISIN: DE000A2NBTL2) gehört mit einem Jahresumsatz von etwa 500 Mio. EUR und mit etwa 3.000 Mitarbeitern zu den international führenden Anbietern von Systemen und Komponenten für die Verkehrstechnik und die Investitionsgüterindustrie. Die Unternehmen der Schaltbau-Gruppe mit den Kernmarken Pintsch, Bode, Schaltbau und SBRS entwickeln hochwertige Technik und kundenspezifische technologische Lösungen für Schienenfahrzeuge, Bahninfrastruktur sowie Straßen- und Nutzfahrzeuge. Als einer der wenigen Spezialisten für intelligente Energiekonzepte auf Gleichstrombasis ist die Schaltbau-Gruppe darüber hinaus Innovationstreiber für schnell wachsende Zukunftsmärkte wie New Mobility, New Energy und New Industry.

NanoRepro mit neuen Chancen durch Antikörper Test



Borussia Dortmund mit Zahlen

Holidaycheck AG mit Perspektive nach Corona. Und bis dahin geht es erstmal ganz langsam voran…

Wacker Neuson erfolgreich ins neue Jahr gestartet. Insbesondere die auf 10 % gestiegene Marge macht Spass.

pbb Deutsche Pfandbrief Bank veröffentlicht ihren Quartalsbericht. Immer noch hohe Risikovorsorge könnte im Laufe des Jahres reduziert werden

NIKOLA Aktie lebt. Klare Vorgaben beim Quartalsbericht – so könnte Vertrauen zurückgewonnnen werden.

Nanogate SE am Ende – Aktionäre werden wohl „zu null“ herausgehen. Operatives Geschäft verkauft. Für Gläubiger.

Platow Brief wird bei ShopApotheke vorsichtiger. Gewinndynamik fehlt und Aussichten eingetrübt.

Shop Apotheke News: Wachstum fortgesetzt im Q1. Nennenswerte Gewinne dauert noch.