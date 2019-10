Prime Standard | STS Group kann sich weiteren strategischen Auftrag sichern

07.10.2019 - Die STS Group AG (ISIN: DE000A1TNU68), der im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte weltweite Systemlieferant für die Automobilindustrie, vermeldet einen weiteren strategischen Auftrag. Die Unternehmensgruppe wird innovative Hybridtüren für einen chinesischen Elektrofahrzeughersteller (Battery Electric Vehicle/BEV) und gleichzeitig STS-Neukunden produzieren. Der Auftrag wird ab dem vierten Quartal 2020 umsatzwirksam.

Zugleich hat die Beauftragung eine hohe strategische Bedeutung. So stellt die STS Group erneut ihre Vielseitigkeit sowie ihre Eigenschaft als Innovationstreiber und First Mover unter Beweis. STS führt ein neues Konzept für die Außenverkleidung von Pkw-Türen ein, durch die Kombination der Spritzguss Technologie mit dem faserverstärkten Verbundwerkstoff Sheet Molding Compound (SMC). Dabei wird eine Spritzguss Außenverkleidung, auf einen SMC-Rahmen angebracht und am Türrahmen befestigt. Durch den weitestgehenden Ersatz von Metall durch den Verbundwerkstoff kann eine relevante Gewichtsreduzierung erreicht werden, ohne Abstriche bei Sicherheitsaspekten machen zu müssen. Die Leichtbauweise leistet somit einen signifikanten Beitrag im Rahmen nachhaltiger Mobilität.

Durch die Verbindung zweier Technologien und die Fertigung vor Ort in unmittelbarer Nähe zum Kunden manifestiert sich erneut der innovative STS-Ansatz als kompetenter Systemlieferant für die globale Automobilindustrie. Bereits im Juli vermeldete STS Erfolge im Zukunftsmarkt China aus dem E-Mobility-Bereich. So gewann die Gruppe zwei Aufträge zur Lieferung von Batteriedeckeln für Elektrofahrzeugmodelle.

"Unsere Technologien leisten im Automobilbau von heute und morgen wichtige Beiträge zur Gewichts-, Geräusch- und Emissionsreduzierung. Daher bleiben sie auch in einem herausfordernden Marktumfeld gefragt. Wir freuen uns über die Beauftragung in einem der zukunftsträchtigsten Märkte weltweit und sind uns sicher, unsere Position als innovativer Systemlieferant weiter ausbauen zu können", sagt Andreas Becker, CEO der STS Group AG.



