Prime Standard | STEMMER IMAGING steigert weiter die Profitabilität

die Zahlen zu den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2018/2019. Die Unternehmensgruppe erwirtschaftete im Zeitraum vom 01. Juli 2018 bis 31. März 2019 einen Umsatz von EUR 79,4 Mio. nach EUR 74,5 Mio. in der Vorjahresperiode. Dies entspricht einem Anstieg von 6,6 %. Gestützt auf steigende Auftragseingänge wuchs der Umsatz von einem bereits hohen Ausgangswert im dritten Quartal 2017/2018 von EUR 27,1 Mio. um 5,9 % auf EUR 28,7 Mio. im dritten Quartal 2018/2019. Der um einmalige Kosten insbesondere für die Akquisition von ELVITEC, für die Umstellung auf die International Financial Reporting Standards sowie den Wechsel in den Prime Standard der Deutschen Börse bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag mit EUR 7,1 Mio. im 9-Monatszeitraum leicht unter dem Niveau des Vorjahres von EUR 7,7 Mio.

Kennzahlen

(in Mio. EUR) 01.07.2018 bis 31.03.2019

(Q1 bis Q3 2018/2019) 01.07.2017 bis 31.03.2018

(Q1 bis Q3 2017/2018) 01.01.2019 bis 31.03.2019

(Q3 2018/2019) 01.01.2018 bis 31.03.2018

(Q3 2017/2018) Umsatz 79,4 74,5 28,7 27,1 EBITDA* 7,1 7,7 3,1 2,9 EBIT* 6,0 6,7 2,7 2,6 EBT* 6,5 6,7 2,8 2,6 Auftragseingang 86,7 81,3 28,8 28,4

*bereinigt

Im Berichtszeitraum ist es STEMMER IMAGING gelungen, die Integration der akquirierten Gesellschaft, ELVITEC S.A.S., weiter voranzutreiben und erfolgreich abzuschließen. Seit Beginn des zweiten Quartals 2018/2019 wird die französische Tochtergesellschaft erstmalig konsolidiert. Die Wachstumsstrategie zeigt Wirkung. Positive Einflüsse in Form von Synergieeffekten wie Einkaufsvorteilen haben sich deutlich in der Entwicklung des dritten Quartals niedergeschlagen. So stieg der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) im Zeitraum von Januar bis März 2019 auf EUR 3,1 Mio. gegenüber EUR 2,9 Mio. im Vorjahresquartal. Der Auftragseingang belief sich im dritten Quartal 2018/2019 auf EUR 28,8 Mio. gegenüber EUR 28,4 Mio. im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2017/2018. Neben Umsatz, Gewinn und Auftragseingang stieg im Zeitraum von Januar 2019 bis März 2019 auch die Rohmarge auf 37,4 % nach 36,7 % im Vorjahresquartal.

"Unsere Wachstumsstrategie zeigt eindeutig Wirkung. Nach der kurzfristigen Belastung durch die Integration unserer neuesten Tochtergesellschaft konnten wir ergebnisseitig im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal und dem Vorjahresquartal wachsen und uns in Sachen Profitabilität gemessen an der Rohmarge deutlich verbessern. Mit Blick auf die Jahresprognose haben wir nun mehr Planbarkeit und konkretisieren unseren Ausblick", sagt Lars Böhrnsen, CFO der STEMMER IMAGING AG.

Aufgrund der robusten Entwicklung beim Auftragseingang, der erfolgreichen Integration der Tochtergesellschaft ELVITEC sowie der weiterhin erfolgreich verlaufenden Expansionsstrategie konkretisiert der Vorstand die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2018/2019 und rechnet mit einem Umsatzvolumen von EUR 108 Mio. bis EUR 111 Mio. und mit einem bereinigten EBITDA in Höhe von EUR 10,0 Mio. bis EUR 11,0 Mio.

Aktuell (13.05.2019 / 15:35 Uhr) notieren die Aktien der Stemmer Imaging AG im Xetra-Handel mit einem Minus von -1,20 EUR (-4,40 %) bei 26,10 EUR.