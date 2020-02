Prime Standard | STEMMER IMAGING AG und Highlight Communications: Einer Top, einer Flop

Beginnen wir mit der Stemmer Imaging AG - der aktuelle Kursverlust von 13,92% auf 23,50 EUR um 17:08 Uhr sagt alles - musste während der Bilanzerstellung für das Rumpfgeschäftsjahr, endend 31.12.2019 zu einer Ad-hoc Meldung greifen, der Umsatz passt zwar noch, aber der Gewinn ist unter den Erwartungen. "Während die Umsätze im Rumpfgeschäftsjahr 2019 (Juli - Dezember 2019) mit EUR 62,3 Mio. über dem im entsprechenden Vorjahreszeitraum erreichten Wert von EUR 50,7 Mio. und innerhalb der prognostizierten Spanne von EUR 59,0 bis 65,0 Mio. liegen, wird die EBITDA Prognose auf Basis vorläufiger Zahlen verfehlt. Das vorläufige bereinigte Konzern-EBITDA beläuft sich auf rund EUR 4,7 Mio. (Vorjahr: EUR 4,0 Mio.) und liegt damit unter der prognostizierten Bandbreite von EUR 6,0 bis 7,5 Mio. Dies ist im Wesentlichen auf ein erhöhtes operatives Kostenniveau im zweiten Quartal des Rumpfgeschäftsjahres zurückzuführen, welches das Ergebnis deutlich belastet hat. Über die bereits angekündigten Einmalaufwendungen in Höhe von EUR 1,5 Mio. hinaus ist das Ergebnis des zweiten Quartals geprägt durch zusätzliche Aufwendungen für umfangreiche organisatorische und strukturelle Maßnahmen, durch welche bessere Voraussetzungen für die angekündigte Wachstumsstrategie geschaffen werden. Der Vorstand hält an seinem kommunizierten mittelfristigen Ziel fest, ein jährliches Umsatzniveau von mehr als EUR 200 Mio. bei einer EBITDA-Umsatzrendite von 10 bis 12 % zu erreichen."

Die Kursreaktion scheint etwas übertrieben, insbesondere da das Unternehmen die Einmaligkeit der erhöhten Aufwendungen betont und der Umsatz ja "gepasst hat'". Könnte spannend werden in den nächsten Wochen. Bitter ist bestimmt aufgestossen, dass Stemmer ja im letzten Jahr einmal die Gewinnprognose erhöht hatte und jetzt zurückrudern muss, baut leider kein Vertrauen auf, aber - wenn einmalig - Ausrutscher sollten nicht die grundsätzliche Einstellung gegenüber einer Aktie prägen oder...

Dialog Semiconductor kauft für 500 Mio. ...



WIRECARD machte gestern die Tür nach Osteuropa auf - Raiffeisenbank International ist ein starker Partner und man schießt sich auf die FT ein...

VARTA gewinnt bei den Analysten - geht's wieder Richtung 100,00 EUR?

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

Highlight setzt Highlights

Am 04.11.2019 hieß es noch: "Die Jahresprognose zum Konzernumsatz in Höhe von 520 bis 540 Mio. CHF sowie zum Konzernperiodenergebnis der Anteilseigner in Höhe von 20 bis 22 Mio. CHF wird erneut bestätigt." und jetzt lieferte man, wie versprochen: Beim Gewinn mehr als erwartet, beim Umsatz jedoch spielten Währungseffekte und Bilanzumgruppierungen, ungeplant, eine Rolle, so dass man hier unter der Prognose liegt. ABER WICHTIG IST: Die Gewinne sprudeln.

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Produkt)}

Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung konnte das Konzernperiodenergebnis der Anteilseigner auf 25,2 Mio. CHF (Vorjahr 18,4 Mio. CHF) gesteigert werden. Zur guten Geschäftsentwicklung haben sowohl das Filmsegment als auch das Segment Sport- und Event-Marketing beigetragen.

Nach vorläufigen Zahlen gemäss IFRS weist die Highlight Communications AG einen Konzernumsatz von 486,8 Mio. CHF (Vorjahr 531,6 Mio. CHF) aus. Aufgrund von Sondereffekten, einer Umsatz-Umgliederung von rund 22 Mio. CHF in «sonstige betriebliche Erlöse» und Währungseffekte im Umfang von rund 17 Mio. CHF, wurde die Umsatzprognose von 520-540 Mio. CHF unterschritten.

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Cube)}.

Dialog Semiconductor kauft für 500 Mio. ...



WIRECARD machte gestern die Tür nach Osteuropa auf - Raiffeisenbank International ist ein starker Partner und man schießt sich auf die FT ein...

VARTA gewinnt bei den Analysten - geht's wieder Richtung 100,00 EUR

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Wasserstoff)}

Aktuell (20.02.2020 / 16:08 Uhr) notieren die Aktien der Highlight Communications AG im Xetra-Handel mit einem Plus von +0,08 EUR (+1,71 %) bei 4,58 EUR.



Chart: STEMMER IMAGING AG | Powered by GOYAX.de

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte Magazin Anmeldung}