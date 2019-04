Prime Standard | SMT Scharf: KAUFT!

SMT hat 51 Prozent der Anteile an der ser elektronik GmbH mit Sitz in Möhnesee erworben. Der Kaufpreis liegt im mittleren sechsstelligen Euro-Bereich. Mit der Beteiligung setzt SMT Scharf seine Wachstumsstrategie konsequent fort und erweitert das Portfolio um wertvolle Kompetenzen im Bereich der Elektronik und Steuerung.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (3 Milliardenmärkte)}

Im Zuge der Regelung der Altersnachfolge bei ser elektronik sicherte sich SMT Scharf zudem die Option für einen Erwerb der weiteren Anteile an dem Unternehmen. SMT Scharf arbeitet bereits seit mehr als 20 Jahren mit dem Elektronikspezialisten zusammen, der kundenspezifische elektronische Steuerungen und Komponenten entwickelt. Die Systeme, die in die Transportlösungen von SMT Scharf für den Kohle- und Nicht-Kohle-Bergbau integriert werden, produziert das Unternehmen in eigener Fertigung. Im Jahr 2018 hat ser elektronik einen Umsatz von rund 3 Millionen Euro bei einem EBIT von über 300 TEUR erzielt.

Hans Joachim Theiß, Vorstandsvorsitzender der SMT Scharf AG, kommentiert den Zukauf: "Wir freuen uns, dass wir die Beteiligung an unserem langjährigen Partner ser elektronik nun erfolgreich abschließen konnten. Dies stärkt unsere Kompetenzen in den Bereichen Automatisierung und Datenmanagement und hilft uns dabei, für Bergbauunternehmen innovative Lösungen zur Modernisierung der Bergwerke zu entwickeln."

Vor dem Hintergrund der Elektrifizierung gewinnt das Thema Big Data im Bergbau weiter an Bedeutung. "Für Bergbauunternehmen ist es wichtig, die Arbeitsprozesse und Wartung untertage so effizient wie möglich zu gestalten und Daten in Echtzeit zu erhalten. Bei Elektro-Fahrzeugen können wir dank der spezifischen Expertise von ser elektronik neben den elektronischen Steuerungen nun auch auf die Kundenbedürfnisse zugeschnittene eigene Batteriemanagementsysteme ergänzen. Auf diese Weise kann SMT Scharf dem Betreiber der Maschinen für den Bergbau optimierte Batterien anbieten und bei Betriebskonzepten für die Maschinen beratend unterstützen", erklärt Hans Joachim Theiß.

Wer ist SMT?

Die SMT Scharf Gruppe entwickelt, baut und wartet Transportausrüstungen für den Bergbau unter Tage sowie für Tunnelbaustellen. Hauptprodukt sind entgleisungssichere Bahnsysteme, die weltweit vor allem in Steinkohlebergwerken sowie beim Abbau von Gold, Platin und anderen Erzen unter Tage eingesetzt werden. Sie transportieren dort Material und Personal bis zu einer Nutzlast von 48 Tonnen auf Strecken mit Steigungen bis zu 30 Grad. Daneben beliefert SMT Scharf den Bergbau mit Sesselliften. Über den hinzugewonnenen Bergbauspezialisten RDH Mining Equipment bietet das Unternehmen darüber hinaus gummibereifte Diesel- und Elektrofahrzeuge für den Berg- und Tunnelbau an. Als führender Anbieter batteriebetriebener Fahrzeuge mit Lithium-Ionen-Technik für den Untertagebau komplettiert RDH das Portfolio von SMT Scharf mit seiner vielfältigen Produktpalette, angefangen von Fahrladern, Scherenarbeitsbühnen bis zu Untertage-LKWs. Insgesamt verfügt die SMT Scharf Gruppe über eigene Gesellschaften in acht Ländern sowie weltweite Handelsvertretungen. Einen Großteil der Umsätze erzielt SMT Scharf in den wachsenden Auslandsmärkten wie China, Russland, Polen und Südafrika. Die SMT Scharf AG ist seit dem Jahr 2007 im Prime Standard (Regulierter Markt) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.



