Prime Standard | SIXT LEASING hat eine schöne Tochter.

Dazu verstärkt das Unternehmen seine Auslandsgesellschaften mit neuem Führungspersonal. Demnach sind die Mobilitätsexperten Rainer Pflügler, Philippe Huillard und Bas Bogerd ab sofort die ersten Ansprechpartner für Firmenflotten in Österreich, Frankreich und den Niederlanden.

Rainer Pflügler war unter anderem neun Jahre als Geschäftsführer bei Tochtergesellschaften der Porsche Inter Auto GmbH in Oberösterreich tätig, zuletzt bei der AVEG Linz-Leonding. Philippe Huillard war unter anderem mehr als 20 Jahre in diversen leitenden Funktionen bei ALD Automotive in Frankreich tätig, zuletzt als Vertriebsleiter für leichte Nutzfahrzeuge. Bas Bogerd war unter anderem mehr als zehn Jahre in verschiedenen Positionen bei Athlon Car Lease in den Niederlanden tätig, zuletzt als Business Consultant Mobility bei Athlon International.

Ziel von Sixt Mobility Consulting ist es, das Geschäft in Europa deutlich auszubauen und das Leistungsspektrum zu erweitern. Die Kunden werden von starken lokalen Teams vor Ort betreut. Herr Pflügler hat zudem die Aufgabe, das Geschäft in Österreich über die Tochtergesellschaften der Kunden auf Osteuropa zu erweitern. So können sie noch stärker von den deutlichen Effizienz- und Transparenzvorteilen profitieren, die ihnen Sixt Mobility Consulting durch das langjährige Know-how im digitalen Flottenmanagement und das umfassende Servicenetz in Europa bietet.

Christoph v. Tschirschnitz, Managing Director Sixt Mobility Consulting: "Mit dem Ausbau unseres Geschäfts in Österreich, Frankreich und den Niederlanden legen wir das Fundament, um das hohe Marktpotenzial im Ausland noch besser zu nutzen. Unser Ziel es, in weitere Länder zu expandieren und unser Wachstum mittelfristig deutlich zu beschleunigen."

Wer ist die Tochter?

Die Sixt Mobility Consulting GmbH (SMC) ist einer der führenden unabhängigen Flottenmanagement-anbieter in Europa und eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Sixt Leasing SE. SMC berät und betreut Fuhrparks von Unternehmen, unabhängig von Herstellern und Leasinggebern. Der Fokus liegt auf klassischem Outsourcing des Fuhrparkmanagements einschließlich Nutzerbetreuung und Unterstützung bei der Beschaffung des Fuhrparks, etwa über voll digitalisierte Multi-Bidding-Verfahren. Der Beratungsumfang zur Optimierung der Gesamtbetriebskosten und zu attraktiven Mobilitätsleistungen für Mitarbeiter schließt auch innovative, zukunftsweisende Mobilitätskonzepte mit ein.

...und die Mutter?

Die Sixt Leasing SE mit Sitz in Pullach bei München ist Marktführer im Online-Direktvertrieb von Neuwagen in Deutschland sowie Spezialist im Management und Full-Service-Leasing von Großflotten. Mit maßgeschneiderten Lösungen unterstützt das Unternehmen die längerfristige Mobilität seiner Privat- und Firmenkunden. Private und gewerbliche Kunden nutzen die beiden Online-Plattformen, um günstig Neufahrzeuge zu leasen. Firmenkunden profitieren von dem kostensparenden Leasing ihrer Fahrzeugflotte und einem leistungsstarken Fuhrparkmanagement. Der Konzernumsatz belief sich im Geschäftsjahr 2018 auf 806 Mio. Euro.

Geschäftsjahr 2018

Der Konzernvertragsbestand im In- und Ausland (ohne Franchise- und Kooperationspartner) ging im Geschäftsjahr 2018 um 2,4 Prozent auf 129.700 Verträge zurück und blieb damit ungefähr auf dem Niveau des Vorjahres. Grund hierfür waren unter anderem die schleppende Einführung des neuen WLTP-Abgastestverfahrens und die Diesel-Diskussion.

Der Konzernumsatz kletterte um 8,3 Prozent auf einen Rekordwert von 805,8 Mio. Euro. Dies ist im Wesentlichen auf das starke Vertragswachstum im Geschäftsfeld Online Retail im Vorjahr zurückzuführen. Der operative Konzernumsatz (ohne Verkaufserlöse) erhöhte sich um 5,7 Prozent auf 480,5 Mio. Euro.

Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) stieg um 2,8 Prozent auf 30,5 Mio. Euro. Die operative Umsatzrendite blieb mit 6,4 Prozent nahezu stabil (2017: 6,5 Prozent). Der Konzernüberschuss verbesserte sich um 5,1 Prozent auf 22,0 Mio. Euro.

Der Aufsichtsrat hat dem Plan des Vorstands zugestimmt, der ordentlichen Hauptversammlung am 3. Juni 2019 für das Geschäftsjahr 2018 eine stabile Dividende in Höhe von 0,48 Euro je Aktie vorzuschlagen.

Ausblick

Für das laufende Geschäftsjahr 2019 erwartet der Vorstand weiterhin eine leichte Steigerung des Konzernvertragsbestands sowie einen operativen Konzernumsatz und ein EBT jeweils ungefähr auf dem Niveau des Vorjahres. Dabei wird für das erste Halbjahr 2019 weiterhin mit einer deutlich schwächeren Geschäftsentwicklung sowohl im Vergleich zum Vorjahreszeitraum als auch zur erwarteten Geschäftsentwicklung im zweiten Halbjahr 2019 gerechnet.

Für den mittelfristigen Ausblick gelten weiterhin die im vergangenen März angepassten Wachstumsziele. Demnach plant der Vorstand, den Konzernvertragsbestand bis zum Ende des Geschäftsjahres 2021 um etwa 50 Prozent auf rund 200.000 Verträge zu steigern. Wesentliche Treiber werden die beiden Geschäftsfelder Online Retail und Flottenmanagement sein, bei denen mittelfristig ein sehr starkes Wachstum erwartet wird. In Bezug auf den operativen Konzernumsatz geht der Vorstand von einem deutlichen Anstieg auf rund 650 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2021 aus. Das EBT soll sich bis 2021 von aktuell knapp über 30 Mio. Euro auf 40 bis 45 Mio. Euro erhöhen.

Sixt Leasing im Konzernverbund

Im Heimatmarkt Deutschland steigerte der SIXT-Konzern den Umsatz um 7 % auf 1,62 Mrd. Euro, wozu beide Geschäftsbereiche Autovermietung und Leasing beigetragen haben. Im Ausland wächst SIXT aufgrund seiner Expansionsaktivitäten im Geschäftsbereich Autovermietung und erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Konzernumsatz von 1,31 Mrd. Euro. Dies entspricht einer Steigerung von 20 % im Vergleich mit dem Vorjahr. Im Geschäftsbereich Autovermietung konnte SIXT seine Marktführerschaft im Heimatmarkt weiter ausbauen und weitere Marktanteile in Kernmärkten wie Frankreich, Spanien und Großbritannien gewinnen. In Italien ist SIXT auch im zweiten Jahr seit Markteintritt profitabel. In den USA, dem weltweit größten Autovermietungsmarkt, konnte SIXT seine Expansion weiter erfolgreich fortsetzen und seine Position als Nummer vier im Markt ausbauen. Der Umsatz stieg um fast 19 % auf 382,4 Mio. Euro. Die Erweiterung des US-Stationsnetzes wurde mit sieben neuen Standorten erfolgreich fortgesetzt. Die Ertragslage wurde im Geschäftsjahr 2018 weiter verbessert, nachdem im Vorjahr erstmals seit dem Markteintritt ein positives Ergebnis erwirtschaftet worden war.

Wichtige Konzern-Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2018

Der Gesamtumsatz des SIXT-Konzerns stieg um 12,6 % und erreichte 2,93 Mrd. Euro (2017: 2,60 Mrd. Euro).

Der operative Konzernumsatz (ohne Erlöse aus dem Verkauf gebrauchter Leasingfahrzeuge) nahm um 12,5 % auf 2,60 Mrd. Euro zu (2017: 2,31 Mrd. Euro). Motor war das unverändert starke Wachstum in der Autovermietung in Westeuropa und in den USA. Der Anteil des Auslands an den operativen Konzernerlösen stieg weiter auf 49,6 % (Vorjahr: 46,1 %).

Der operative Umsatz im Geschäftsbereich Autovermietung stieg um 14,2 % auf 2,13 Mrd. Euro (Vorjahr: 1,87 Mrd. Euro). Dabei betrug der Zuwachs im Ausland 22,8 %, in Deutschland nahm der operative Umsatz um 4,3 % zu. Der Auslandsanteil lag bei 57,8 % (Vorjahr: 53,8 %).

Der operative Umsatz im Geschäftsbereich Leasing (ohne Erlöse aus dem Verkauf gebrauchter Leasingfahrzeuge) lag bei 467,9 Mio. Euro, ein Zuwachs gegenüber dem Vorjahr (443,9 Mio. Euro) von 5,4 %.

Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT), die wichtigste Erfolgsgröße des SIXT-Konzerns, erhöhte sich um 86,1 % auf einen Rekordwert von 534,6 Mio. Euro (2017: 287,3 Mio. Euro). Ohne den Einmalertrag (197,8 Mio. Euro) aus dem Verkauf der Beteiligung an DriveNow beläuft sich das EBT auf 336,7 Mio. Euro, ein zur Umsatzentwicklung deutlich überproportionaler Zuwachs von 17,2 %. Die positive Ergebnisentwicklung ist maßgeblich auf die gestiegenen Ergebnisbeiträge aus Frankreich, Italien, Spanien und den USA zurückzuführen.

Die EBT-Rendite - bezogen auf den operativen Konzernumsatz - erreichte 20,6 %, bereinigt um den Einmalertrag 13,0 %. Damit übertrifft sie erneut den sehr guten Vorjahreswert von 12,4 %.

Der Konzernüberschuss (inklusive Ergebnisanteilen anderer Gesellschafter) konnte von 204,4 Mio. Euro im Vorjahr auf 438,9 Mio. Euro mehr als verdoppelt werden.

Jörg Bremer, Finanzvorstand SIXT SE meinte dazu bei Vorlage der Konzernzahlen im April : "SIXT konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr bei allen relevanten Finanzkennzahlen einen signifikanten Zuwachs erzielen. Wir konnten weiter erfolgreich expandieren und zugleich unsere Umsatzrendite im Konzern auf außergewöhnliche 13 % verbessern. An diesem Erfolg wollen wir auch die Aktionärinnen und Aktionäre angemessen teilhaben lassen und daher die Dividende ein weiteres Mal erhöhen."

Aktuell (17.06..2019 / 10.41 Uhr) notieren die Aktien der Sixt Leasing SE im Xetra-Handel mit einem Plus von +0,04 EUR (+0,35 %) bei 11,42 EUR.

