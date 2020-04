Prime Standard | SFC Energy stellt neuen Finanzvorstand vor

30.04.2020 - Der Aufsichtsrat der SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578), ein führender internationaler Anbieter von Brennstoffzellen sowie stationärer und mobiler Hybrid-Stromversorgung, hat Daniel Saxena für die Dauer von vier Jahren zum neuen Finanzvorstand (CFO) des Unternehmens bestellt. Daniel Saxena übernimmt seinen neuen Verantwortungsbereich zum 01. Juli 2020 und folgt auf Gerhard Inninger, der Ende August auf eigenen Wunsch und im besten gegenseitigen Einvernehmen aus dem Unternehmen ausscheidet.

Daniel Saxena verfügt über langjährige Erfahrungen in leitenden Funktionen im Bereich Finanzen und in der Unternehmensentwicklung. Zuletzt war er bei einer in Deutschland und der Schweiz ansässigen Private Equity Gesellschaft als Partner im Portfolio- und Investment-Management seit 2010 tätig. Federführend implementierte er Wachstumsstrategien und steigerte deutlich die Profitabilität der Portfoliogesellschaften. Zuvor übernahm Daniel Saxena mehr als zehn Jahre Verantwortung in unterschiedlichen Positionen im M&A- und Corporate-Finance-Bereich für globale Investment-Banken in Europa und den USA. Bereits seit dieser Zeit kennt er die SFC Energy AG und konnte das Unternehmen bei zahlreichen strategischen- und Kapitalmarktprojekten in beratender Funktion unterstützen. Daniel Saxena ist Diplom-Kaufmann und studierte an der EBS Universität für Wirtschaft und Recht, Oestrich-Winkel und an der Ecole Supérieure de Commerce, Dijon.

"Die Bestellung zum Finanzvorstand ist für mich Auszeichnung und Verpflichtung zugleich. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und bin sowohl von der Strategie, Technologie und dem Team und damit dem langfristigen Potenzial der SFC Energy AG fest überzeugt. Gemeinsam mit dem SFC-Team möchte ich nun einen wesentlichen Beitrag zur erfolgreichen weiteren Unternehmensentwicklung leisten", sagt Daniel Saxena.

"Wir freuen uns außerordentlich, dass wir Daniel Saxena als Finanzvorstand für SFC gewinnen konnten. Aufgrund seiner langjährigen Erfahrungen sowohl im Investment Banking und als auch in der Private Equity Branche ist Herr Saxena ein Perfect Fit. Er kennt SFC sehr genau, verfügt über profunde Kenntnisse und ist in der Branche bestens vernetzt. Durch seine hohe Umsetzungskompetenz sind wir der festen Überzeugung, dass er die hervorragende Arbeit von Gerhard Inninger erfolgreich fortsetzen wird. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, Herrn Inninger meinen besonderen Dank auszusprechen", sagt Tim van Delden, Aufsichtsratsvorsitzender der SFC Energy AG.

