Prime Standard | SFC Energy stattet Internationale Verteidigungsorganisation aus

An Bord der Fahrzeuge verteilt der SFC Power Manager Strom aus der Bordbatterie an Geräte unterschiedlicher Spannungsklassen. Dank intelligenter Kabelkodierung erkennt das System automatisch alle angeschlossenen Geräte und passt die Ausgangsspannung entsprechend an. Vorteile sind eine hocheffiziente Stromverteilung bei nur minimalen Leistungsverlusten, intelligente Batterieladung und signifikante Gewichts- und Platzersparnis gegenüber sonstigen Fahrzeugstromversorgern und Bordbatterie-Ladegeräten.

Die internationale Verteidigungsorganisation nutzt bereits SFC-Verteidigungsprodukte: Die Bordbatterien der Fahrzeuge werden bei abgeschaltetem Motor von der EMILY Brennstoffzelle von SFC Energy geladen. Entscheidungskriterien für die Wahl der Brennstoffzelle waren ihre Leistungsstärke, Zuverlässigkeit, taktischen Vorteile und Umweltverträglichkeit. Die Brennstoffzelle ist wartungsfrei und einfach zu bedienen, sie liefert überall und rund um die Uhr autarken Strom, bei nur minimaler Geräusch- und Wärmesignatur und nahezu emissionsfrei.

"Wir haben den SFC Power Manager entwickelt, damit Soldaten im Feld und an Bord von Verteidigungsfahrzeugen jede verfügbare Stromquelle nutzen, eine große Bandbreite von Batteriearten nachladen und Geräte unterschiedlicher Spannungsklassen betreiben können - und zwar gleichzeitig", sagt Dr. Peter Podesser, CEO von SFC Energy. "In Kombination mit unserer tragbaren JENNY oder unserer fahrzeugbasierten EMILY Brennstoffzelle ermöglicht der intelligente SFC Power Manager optimale Stromverfügbarkeit und Einsatzflexibilität. Wir sehen eine wachsende Nachfrage für unsere taktischen Energienetzwerke in portablen, stationären und fahrzeugbasierten Verteidigungsanwendungen überall auf der Welt."

Brennstoffzellenprodukte von SFC Energy AG sind bei zahlreichen internationalen NATO- und PfP-Verteidigungsorganisationen im Einsatz. Brennstoffzellen- und Zubehörprodukte von SFC Energy verfügen über eine Versorgungsnummer/NATO Stock Number und sind gemäß UN3473 für den Lufttransport zugelassen.

Aktuell (04.07.2018 / 11:55 Uhr) notiert die Aktie der SFC Energy AG im Xetra-Handel mit einem Plus von +0,06 EUR (+0,71 %) bei 8,48 EUR.



Chart: SFC Energy AG | Powered by GOYAX.de

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte Magazin Anmeldung}