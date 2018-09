Prime Standard | SFC Energy präsentiert autarken Sicherheitsroboter mit Brennstoffzelle

Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578) , führender internationaler Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgungslösungen, stellt gemeinsam mit Singapur-Partner Oneberry Technologies Pte. Ltd., Singapur, zur Leitmesse SECURITY in Essen den Sicherheitsroboter Oneberry RoboGuardTM mit EFOY Pro Brennstoffzelle vor.

Dank der autarken, leisen, umweltfreundlichen EFOY Pro Brennstoffzelle von SFC Energy arbeitet der Roboter auch fern vom Netz rund um die Uhr und über lange Zeiträume unterbrechungsfrei und völlig autark. Damit bietet das System entscheidende Vorteile gegenüber konventionell batteriebetriebenen Robotern, die zwischen Einsätzen über viele Stunden wiederaufgeladen werden müssen.

Zusätzlich zu seiner innovativen Brennstoffzellen-Stromversorgung überzeugt der Oneberry RoboGuardTM weiter durch seine flexiblen Nutzungs- und kundenspezifischen Anpassungsmöglichkeiten an die Wünsche und Aufgaben der Kunden. In Einkaufszentren beispielsweise kann der Roboter zusätzlich zu seinen Überwachungs- und Sicherheitsfunktionen auch Informations-, Marketing- und Verwaltungsaufgaben übernehmen: So leitet er Besucher zu gesuchten Geschäften, versendet Voucher oder Rabattscheine über Bluetooth oder QR-Code und informiert über Verkaufsangebote. Die Funktionen können kunden- und aufgabenspezifisch konfiguriert werden.

Damit finanziert sich das System innerhalb weniger Monate selbst, während es gleichzeitig wichtige Sicherheits- und Überwachungsfunktionen ausübt: Intelligente videobasierte Überwachung und Analytik steigern die Sicherheit und ermöglichen zugleich Betriebs- und Personalkosteneinsparungen.

Der Oneberry RoboGuardTM kann völlig flexibel mobil, stationär oder fahrzeugbasiert eingesetzt werden, zur Überwachung von Events und Infrastrukturen, von Einkaufszentren und Geschäften, bei Events und Konferenzen, im Grenzschutz, zur Absicherung und Überwachung von Industriebetrieben und Baustellen sowie zur Sicherung von öffentlichen Plätzen und Gefahrenstellen.

"Wir haben gemeinsam mit unserem langjährigen Partner Oneberry unsere EFOY Pro Brennstoffzelle in den RoboGuardTM integriert. Diese hocheffiziente, umweltfreundliche Stromversorgung macht ihn einzigartig im Markt: Die enorme Flexibilität und hohe Rentabilität dank Brennstoffzelle sind genau das, was unsere internationale Kundenbasis dringend braucht", sagt Dr. Peter Podesser, CEO von SFC Energy.

"Unsere Entwicklung des RoboGuard(TM) basiert auf 15 Jahren Sicherheitsindustrieerfahrung gepaart mit unserem Fokus auf Sicherheitsautomation und intelligenter Mensch-/Maschine-Interaktion. Wir glauben, dass unsere Innovation eine Lösung ist für einige der dringendsten Herausforderungen der Industrie: die stetig wachsende Nachfrage nach Sicherheitslösungen aufgrund verschärfter Sicherheitsanforderungen, steigende Personalkosten und der Wunsch nach mehr Produktivität", sagt Ken Pereira, CEO von Oneberry Technologies.



