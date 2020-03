Prime Standard | SFC Energy erreicht die 1.000er Marke

25.03.2020 - Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578), ein führender internationaler Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Brennstoffzellenlösungen, meldet die Installation der 1.000sten EFOY Pro Brennstoffzelle als zuverlässige Netzfern-Stromversorgung für öffentliche Gesundheits- und Sicherheitsinfrastrukturen in Singapur. Die 1.000ste EFOY Pro ist Teil einer großen Brennstoffzellen- und Tankpatronenauslieferung an SFC-Partner Oneberry Technologies. Im ersten Quartal 2020 wurden zur Deckung des steigenden Bedarfs an öffentlicher Gesundheitsinfrastruktur in Singapur weitere Brennstoffzellen und Tankpatronen in einem Gesamtwert von EUR 1,4 Mio. bestellt und ausgeliefert.

Oneberry Technologies ist ein erfolgreicher, mehrfach ausgezeichneter Anbieter innovativer Sicherheits- und Überwachungstechnologien und Partner von SFC Energy seit 2010. Das Unternehmen ist ein Marktführer für Fernüberwachungslösungen in Singapur und betreibt bereits über 1.500 "virtuelle Wächter" in der Stadt. Die EFOY Pro Brennstoffzellen kommen in Oneberry-Lösungen in Singapur zum Einsatz, zum Beispiel in mobilen (roboterbasierten) netzfernen Flutfrühwarn-, Überwachungs- und zahlreichen weiteren Sicherheitsanwendungen, bei denen eine zuverlässige Stromversorgung für den unterbrechungsfreien Betrieb kritischer öffentlicher Gesundheits- und Sicherheitsinfrastrukturen unabdingbar ist. Die Oneberry MobiCam, ein schnell mobilisierbares Überwachungssystem, nutzt die Brennstoffzelle für langen netzfernen Betrieb ohne erforderlichen Bedienereingriff.

"Wir beobachten zurzeit eine rasant wachsende Nachfrage nach allen unseren Systemen im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Gesundheit", sagt Ken Pereira, CEO von Oneberry Technologies. "Mittlerweile haben wir die 1.000ste EFOY Pro Brennstoffzelle dafür verbaut und wir erwarten, dass die Nachfrage im Segment der autonomen Systeme in 2020 um weitere 30 % ansteigen wird."

"Wir freuen uns, dass unsere Brennstoffzellen einen Beitrag bei der Durchführung und Kontrolle von COVID-19 Sicherheitsmaßnahmen spielen können. SFC und Oneberry evaluieren die Einsatzmöglichkeiten von "Contactless Situation Awareness"-Roboter in Europa", sagt Dr. Peter Podesser, Vorstandsvorsitzender der SFC Energy AG.



