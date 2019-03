Prime Standard | SFC Energy-Tochter erhält weiteren Serienfolgeauftrag

21.03.2019 - PBF Group B.V., die niederländische Tochter der SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578), führender internationaler Anbieter stationärer und mobiler Hybrid-Stromversorgungslösungen, hat einen weiteren Folgeauftrag von einem großen internationalen Sicherheitssystemanbieter zur Lieferung von Netzteillösungen für Sicherheits- und Kommunikationsanwendungen erhalten. Der Auftrag wird in 2019 und 2020 einen Gesamtumsatz in Höhe von ca. EUR 940.000 erzielen.

"Unsere Netzteile haben sich im Verlauf der vergangenen drei Jahre im Betrieb der hochempfindlichen, sicherheitskritischen Systeme bewährt. Der Folgeauftrag belegt ihre zahlreichen Vorteile", sagt Hans Pol, Geschäftsführer von PBF und Vorstandsmitglied bei SFC Energy. "Der Kunde schätzt insbesondere die Kombination von Stromerzeugung, Power Management und Service, die PBF auszeichnet."

Die hochempfindlichen und sicherheitsrelevanten Audiosysteme an Flughäfen, Bahnhöfen und Veranstaltungsorten benötigen "sauberen" Strom, d. h. eine stabile elektrische Versorgung mit sehr niedriger, präziser Spannungswelligkeit. Zwischen Stromquelle und Gerät stellen die Netzteillösungen von PBF sicher, dass die Geräte stets mit der exakt benötigten Spannung versorgt werden. Dies spart Energiekosten im Gerätebetrieb, steigert die Leistungsfähigkeit der Geräte und verlängert ihre Lebensdauer. Der Folgeauftrag unterstreicht die hervorragende Leistungsbilanz der PBF-Produkte in diesen Anwendungen. PBF hat weltweit bereits über 100.000 Hochleistungs-Netzteile verkauft.

Aktuell (21.03.2019 / 09:02 Uhr) notiert die Aktie der SFC Energy AG im Xetra-Handel mit einem Minus von -0,02 EUR (-0,20%) bei 9,80 EUR.



