Prime Standard | SFC Energy: Simark Controls schließt Vertriebspartnerschaft

hat eine Vereinbarung mit Vector Controls and Automation Group (Vector), LaPorte, TX, USA, unterzeichnet. Im Rahmen der Kooperation vertreibt Vector die EFOY Pro Brennstoffzellen von SFC Energy zur Hybridstromversorgung an Kunden in Texas, Kansas, Oklahoma und New Mexico, USA. Die Vertriebspartnerschaft erweitert das SFC-Verkaufsgebiet von Kanada bis in den Süden der Vereinigten Staaten. Seit Februar 2019 vertreibt Vector die EFOY Pro Brennstoffzellen an ihre Kunden aus der Öl- & Gas-, Wasser- und Abwasserindustrie.

Die EFOY Pro Hybrid Brennstoffzellenlösungen von SFC sind schlüsselfertige Stromversorgungssysteme, die kundenspezifisch netzferne Industrieanwendungen betreiben, autark, über lange Zeiträume und selbst unter widrigsten Witterungsbedingungen. In den EFOY Pro Hybrid Brennstoffzellenlösungen sind die EFOY Pro Brennstoffzellen von SFC Energy mit Solarmodulen, Batterien, Power Management, Tankpatronen und - bei Bedarf - Kundengeräten in wetterfesten Schaltschränken, Outdoor-Boxen oder auf Trailern integriert. Stromertrag und Leistung können flexibel an den jeweiligen Strombedarf der Anwendung angepasst werden.

Hybride EFOY Pro Brennstoffzellen- /Solarmodul-Konfigurationen werden in industriellen netzfernen Szenarios immer beliebter: Bei gutem Wetter betreibt das Solarmodul die Anwendung. Bei schlechtem Wetter oder in Situationen, wo der Solarertrag nicht zuverlässig ist, schaltet sich automatisch die Brennstoffzelle ein und überbrückt die Stromlücke zur Sicherstellung des unterbrechungsfreien Betriebs. Das System ist vollständig redundant: Selbst wenn das Solarmodul beschädigt oder gestohlen wird, ist die Brennstoffzelle so ausgelegt, dass sie die komplette Stromversorgung übernehmen kann.

"Die EFOY Pro Hybrid Brennstoffzellenlösungen von SFC sind eine echte Bereicherung in unserem Portfolio von Instrumentations- und Automationslösungen für die Öl- & Gas-, Wasser- und Abwasserindustrie", sagt Larry Sims, VP Sales von Vector Controls and Automation Group. "Immer mehr Geräte müssen fern vom Netz zuverlässig und rund um die Uhr funktionieren. In der Vergangenheit war es für unsere Kunden eine echte Herausforderung, diese 100%ige Zuverlässigkeit und Redundanz in der Stromversorgung sicherzustellen. Mit den EFOY Pro Brennstoffzellen von SFC können die Betreiber nun sicher sein, dass ihre Geräte in jeder Situation und jeder Jahreszeit zuverlässig funktionieren und sie sparen teure und aufwändige Logistikeinsätze für Batteriewechsel und Wartungsarbeiten. Wir sehen ein großes Potenzial für die SFC-Lösungen in unseren Märkten."

"Wir freuen uns sehr, dass Vector, ein etablierter Anbieter moderner Instrumentations- und Automationslösungen, die EFOY Pro Brennstoffzellen nun auch Kunden im Süden der USA zugänglich macht", sagt Martin Curtis, Geschäftsführer von Simark Controls und President Oil & Gas von SFC Energy. "Diese Partnerschaft vergrößert die Marktdurchdringung der erfolgreichen EFOY Pro Brennstoffzellen in den USA. Dank ihrer zahlreichen Vorteile in netzfernen Anwendungen ersetzen sie immer häufiger Batterie-, TEG- oder Solar-Inselsysteme in Kanada und den USA."

EFOY Pro Brennstoffzellen sind umweltfreundliche Stromerzeuger. Der Betriebsstoff ist in den praktischen EFOY Tankpatronen erhältlich und ermöglicht dank seiner hohen Energiedichte extrem lange Systemautarkie. EFOY Pro Brennstoffzellen sind fernsteuerbar und komplett wartungsfrei.

