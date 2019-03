Prime Standard | SFC Energy Partner ist eines der wachstumsstärksten Unternehmen in Singapur

feiert den Erfolg von Singapur-Partner Oneberry Technologies Pte. Ltd. (Oneberry): Das Unternehmen erreichte den 19. Platz in der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen in Singapur und den 1. Platz in der Unterkategorie "Sicherheitsautomation". Die Erhebung ist eine gemeinsame Initiative von The Straits Times und Statista und zeichnet stabiles Umsatzwachstum über drei Jahre von 2014 bis 2017 aus.{loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}

Oneberry Technologies ist ein erfolgreicher, mehrfach ausgezeichneter Anbieter innovativer Sicherheits- und Überwachungstechnologien und exklusiver Singapur-Partner von SFC Energy seit 2010. Das Unternehmen ist ein Marktführer für Fernüberwachungslösungen in Singapur und betreibt bereits über 1.500 virtuelle Wächtersysteme in der Stadt. Im vergangenen Jahr wurde Oneberry als offizieller Sicherheits- und Überwachungslösungsdienstleister für öffentliche und staatliche Sicherheit für zwei Großveranstaltungen in Singapur beauftragt: Für den Trump-Kim-Gipfel im Juni und den ASEAN-Gipfel im November 2018.

Zur Sicherung von Stromautarkie und Stromzuverlässigkeit integriert Oneberry die EFOY Pro Brennstoffzellen von SFC Energy in die Sicherheits- und Überwachungsanlagen. Die Oneberry MobiCam, ein schnell mobilisierbares Überwachungssystem, nutzt die Brennstoffzelle für langen netzfernen Betrieb ohne erforderlichen Bedienereingriff. Die jüngste Technologieinnovation von Oneberry, der RoboguardTM Sicherheitsroboter, wird ebenfalls von einer EFOY Pro Brennstoffzelle mit Strom versorgt und kann so bis zu einem Monat autark und ohne jeglichen Serviceeinsatz betrieben werden.

"Alle unsere Technologien sind so angelegt, dass sie die Arbeit und die Entscheidungsprozesse des Sicherheitspersonals vor Ort nahtlos ergänzen", sagt Ken Pereira, CEO von Oneberry Technologies. "Unsere Oneberry-Lösungen verbessern und steigern Leistung und Sicherheit bei gleichzeitiger Reduzierung der Mitarbeiterkosten und stärken parallel die Rolle der Sicherheitsbeauftragten im Einsatz."

"Wir gratulieren unserem langjährigen Partner Oneberry zu dieser jüngsten Auszeichnung seiner großartigen Arbeit", sagt Dr. Peter Podesser, CEO von SFC Energy AG, und ergänzt: "Und wir sind sehr stolz auf unseren Beitrag zu diesem Erfolg. Mit unseren EFOY Pro Brennstoffzellenlösungen stellen wir die Stromautarkie und Zuverlässigkeit der marktführenden Überwachungsprodukte von Oneberry sicher."

EFOY Pro Brennstoffzelle sind in verschiedensten Oneberry-Installationen in Singapur im Einsatz, z. B. in mobilen und netzfernen Überwachungsanlagen, Hochwasserfrühwarnsystemen etc. Verschiedene behördliche und private Sicherheitsdienstleister in vielen Teien der Welt nutzen EFOY Pro Brennstoffzellen von SFC Energy in Verteidigungs-, Sicherheits- und Überwachungsanwendungen mit sicherheitskritischer Stromversorgung.



Chart: SFC Energy AG | Powered by GOYAX.de

