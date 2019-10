Prime Standard | SFC Energy: Nordpol, aber bitte ökologisch korrekt.

01.10.2019 - Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578),ein führender internationaler Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgungslösungen, meldet die Integration der EFOY Brennstoffzelle in eine neue Outdoor-Anwendung: Die Brennstoffzelle liefert umweltfreundlichen Strom für die AuroraHut Iglu-Hausboote des finnischen Herstellers AuroraHut Oy, Ylivieska, Finnland.

"Unsere AuroraHuts bieten zwei Personen ökologisch verantwortliche Premium-Unterbringung ohne erforderliche Genehmigungen, ohne negative Umweltauswirkungen und ohne Emissionen", sagt Juha Kärkkäinen, Managing Director von AuroraHuts Oy. "Damit passt die EFOY perfekt in unser Ökotourismus-Konzept. Sie ist 100 % umweltfreundlich, leise, braucht nicht viel Platz und die Treibstofflogistik ist einfach. Wir haben die Brennstoffzelle bei Temperaturen unter minus 40 C getestet und sie hat wunderbar funktioniert. Praktischer kann zuverlässiger netzferner Strom nicht sein."{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

"AuroraHut eröffnet völlig neue Outdoor-Tourismuspotenziale. Reisende genießen bequem und mit allem Komfort die Natur und schützen gleichzeitig die Umwelt und die Ressourcen unseres Planeten. Wir sind stolz, mit unserer EFOY Brennstoffzelle einen Beitrag zum Erfolg dieses spannenden Geschäftsmodells leisten zu können", sagt Dr. Peter Podesser, CEO der SFC Energy AG. "Unsere EFOY Brennstoffzellen sind immer häufiger die netzferne Stromversorgung der Wahl in einer zunehmenden Zahl von Freizeit- und Industrieanwendungen bei denen Zuverlässigkeit, Umweltfreundlichkeit und Wetterunabhängigkeit im Mittelpunkt stehen."

Die SFC Energy AG ist...

...ein führender Anbieter von Direktmethanol- und Wasserstoff-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit weltweit über 40.000 bislang verkauften Brennstoffzellen ist SFC Energy ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine zahlreichen mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen in Clean Energy & Mobility-Anwendungen, im Defense & Security Markt, in der Öl- und Gasindustrie sowie in Industrieanwendungen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, und betreibt Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada

Aktuell (01.10.2019 / 08:04 Uhr) notiert die Aktie der SFC Energy AG im Tradegate-Handel nahezu unverändert bei 11,55 EUR.



