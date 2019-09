Prime Standard | SFC Energy: Nationalpark setzt auf SFC.

11.09.2019 - Simark Controls, ein Unternehmen der SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578), ein führender internationaler Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgungslösungen, hat einen Auftrag für schlüsselfertige EFOY Hybrid-Energielösungen von Okanagan Aggregates Ltd. erhalten, einem westkanadischen Experten für Straßen- & Brückenbau und -instandhaltung sowie Landerschließung. Simark liefert so sauberen, zuverlässigen Strom für die LED-Beleuchtung und weitere Stromverbraucher an den Bremstest- und Kettenwechselplätzen entlang des Trans-Canada Highway im Yoho National Park.

SFC`s Vorteile gegenüber klassischer Energieversorgung: Die vollautomatischen, fernsteuerbaren Systeme ermöglichen mehr als zwölf Monate Autarkie. Die Betreiber sparen sich teure Servicefahrten zu den entlegenen Standorten im Winter und profitieren insgesamt von einer vereinfachten Serviceplatz-Betriebslogistik. UND Die wetterunabhängige Hybridlösung mit EFOY Pro Brennstoffzellen und Solarmodulen liefert sauberen, zuverlässigen Strom für die LED-Beleuchtung von Bremstest- und Kettenwechselplätzen entlang der Straßen im Yoho National Park, Kanada.

"Unsere umweltfreundlichen Hybrid-Energiesysteme bieten hervorragende Betriebsstoffautarkie und Zuverlässigkeit, bringen über ihre gesamte Lebensdauer beträchtliche Einsparungen und ermöglichen extreme Emissionsminderungen", sagt Martin Curtis, Managing Director von Simark Controls und President Oil & Gas bei SFC Energy. "Unsere hybriden Brennstoffzellen-/Solar-Systeme passen perfekt zu Organisationen, die nachhaltige Energielösungen suchen."

Coole Technik

EFOY Hybrid-Energielösungen sind vollständig autarke netzferne Stromversorger für Industrieanwendungen. Sie liefern vollautomatisch nachhaltigen, zuverlässigen und wartungsfreien netzfernen Strom selbst unter widrigsten Klima- und Umgebungsbedingungen und können kundenspezifisch an den individuellen Strombedarf der jeweiligen netzfernen Anwendung angepasst werden. In den EFOY Hybrid-Energielösungen werden die EFOY Pro Brennstoffzellen von SFC Energy mit Solarmodulen kombiniert.

Wenn bei schlechtem Wetter der Solarstromertrag zum Laden der Batterien nicht mehr ausreicht, erkennt die EFOY Pro Brennstoffzelle den Spannungsabfall und schaltet sich automatisch ein, um die Stromlücke zu überbrücken. Dadurch bleiben die Batterien rund um die Uhr geladen, für eine 100 % zuverlässige Stromversorgung der betriebenen Geräte. Sobald die Batterien vollständig geladen sind, schaltet die Brennstoffzelle wieder in den Standby-Modus, ohne jeglichen Nutzer- oder Wartungsaufwand.

Aktuell (11.09.2019 / 07:35 Uhr) notiert die Aktie der SFC Energy AG im Xetra-Handel zum gestrigen Schlusskurs (17:35 Uhr)mit einem kräftigen Minus von 10,95 EUR.



