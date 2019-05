Prime Standard | SFC Energy: CEO bleibt.

16.05.2019 - Der Aufsichtsrat der SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578) hat in seiner Sitzung am 15. Mai einstimmig beschlossen, den bis zum 31. März 2020 laufenden Vertrag des Vorstandsvorsitzenden Dr. Peter Podesser um weitere vier Jahre bis zum 31. März 2024 zu verlängern.

"Im Aufsichtsrat gab es ein starkes Interesse daran, die Zusammenarbeit mit Herrn Dr. Podesser fortzusetzen und eine einstimmige Unterstützung für die Verlängerung des Vorstandsvertrages. Herr Dr. Podesser hat nicht nur in guten, sondern auch in schwierigen Zeiten einen klaren Blick für das Wesentliche behalten und seine Führungsqualitäten unter Beweis gestellt. Er zeichnet sich durch seine unternehmerische und strategische Arbeitsweise, seine gute Balance zwischen Risikobereitschaft und -bewusstsein sowie hohe fachliche Expertise aus. Er hat mit seinem Team die SFC Energy von einem Technologie-Start-up zu einem branchenführenden Unternehmen und dem weltweit ersten profitablen Anbieter von Brennstoffzellen entwickelt. Mit der Verlängerung des Vorstandsvertrags haben wir die Voraussetzung für eine Fortschreibung dieser Erfolgsgeschichte geschaffen. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit", sagt Tim van Delden, Aufsichtsratsvorsitzender der SFC Energy AG.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Affilinet)}

Aktuell (16.05.2019 / 08:07 Uhr) notiert die Aktie der SFC Energy AG im Stuttgarter-Handel mit einem Plus von +0,05 EUR (+0,44%) bei 11,25 EUR.



Chart: SFC Energy AG | Powered by GOYAX.de

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte Magazin Anmeldung}