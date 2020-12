Prime Standard | RIB Software baut kontinuierlich Geschäft aus – heute Ecosoil Kunde.

Weitere Suchergebnisse zu "RIB Software":

Und RIB Software (ISIN: DE000A0Z2XN6) macht weiter mit der Kundenakquise – alles auf die Marktführerschaft ausgerichtet. Nach der Kooperation mit SoftwareOne, um die Vertriebskraft noch mehr zu stärken, heute wieder ein “üblicher” neuer Kunde:

RIB meldet den Abschluss eines Phase-II-Auftrags mit der ECOSOIL Holding GmbH. Wer das ist? ECOSOIL ist ein Komplettanbieter in der Flächensanierung und ansässig in Bochum, sowie in Senftenberg. Als eines der führenden Unternehmen im Erdbau mit dem Schwerpunkt Umwelt saniert ECOSOIL Flächen. Ist im Hochwasserschutz tätig. Und führt außerdem alle Leistungen rund um den Deponiebetrieb aus. Dazu bietet das Unternehmen fachgerechte Entsorgung und Verwertung der anfallenden Materialien.

Weiterer Schritt um die bereits fast erreichten Jahresziele “überzuerfüllen”

Und ein zufriedener Dr. Hans-Hermann Hüttemann, Geschäftsführer der ECOSOIL Holding GmbH: “Wir sind davon überzeugt, dass wir durch den Einsatz der iTWO-Plattform unsere relevanten Unternehmensprozesse immens optimieren werden. Unsere Mitarbeiter beginnen mit der Kalkulation der Projekte in iTWO – später werden weitere Prozesse digitalisiert, wie die Beschaffung und der Einkauf von Materialien oder die detailreiche Auswertung unserer Projekte.

Überzeugt hat uns außerdem die umfassende Funktionalität der Module für den Finance- und HR-Bereich sowie die Baustellen-App, die das gesamte Baustellengeschehen direkt auf das mobile Endgerät bringt. In der RIB haben wir einen starken zukunftsweisenden Partner gefunden, mit dem wir die Digitalisierung in unserem Hause essenziell vorantreiben werden.”

RIB sieht seine Lösung als Industriestandard

Erik von Stebut, Managing Director der RIB in Deutschland: “Mit diesem Vertragsabschluss unterstreichen wir erneut, dass unsere Lösung ein gesetzter Standard in allen Sparten der Bauindustrie darstellt. Wir freuen uns darauf, das Team rund um ECOSOIL bei seiner digitalen Transformation begleiten zu können und stellen mit iTWO eine Plattform zur Verfügung, die auch den Anforderungen eines zukunftsorientierten Erdbauunternehmens optimal gerecht wird und dessen Arbeitsabläufe bestens abbildet.”

Neue Guidance seit der Hauptversammlung

Am 25.06.2020 auf der Hauptversammlung wurde eine “neue” Guidance genannt: Umsatzerlöse zwischen 240 Mio EUR und 270 Mio EUR sowie ein operatives EBITDA zwischen 55 Mio EUR und 75 Mio EUR in Planung. Die “Auftragsflut” gibt Stärke. Während die “alte” Guidance vom 13.02.2020, die im Rahmen der Pandemiemaßnahmen ausgesetzt wurde, noch Umsätzen zwischen 270 und 310 Mio EUR und ein operatives EBITDA zwischen 57 Mio EUR und 65 Mio EUR.

BEEINDRUCKEND: DIE GEWINNE WERDEN SOGAR IN EINER HÖHEREN RANGE ERWARTET, beim Umsatz gibt es Abstriche, sogar kräftig, aber die Profitabilität scheint darunter nicht zu leiden, vielmehr das Gegenteil. Zuletzt bei Vorlage der 9-Monats-Zahlen wurde die Guidance bestätigt.

Konzern zeigte solides Wachstum in den ersten Neun Monaten- Investitions- und Wachstumsphase par exellence

Sogar in Coronazeiten erreichte man die Ziele. Denn das kräftige Wachstum im Rahmen der Investitionsphase mit einer geplanten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 30-60 % bis 2022 hat sich nach dem erfolgreichen Halbjahr 2020 auch im Q3 /2020 weiter fortgesetzt. Und das lässt sich in kurzen Stichworten zusammenfassen: Starker Anstieg des Konzernumsatzes um 25,6 % auf 190,4 Mio EUR // EBITDA erhöht sich um 68,8 % auf 60,6 Mio EUR // Operativer Cash Flow steigt um 144,7 % auf 62,4 Mio EUR

Segmente machen Freude, bis auf einen kleinen Wermutstropfen

So stieg der Gesamtumsatz im Segment iMTWO um 28,0 % auf 184,9 Mio EUR (Vorjahr: 144,4 Mio). Die wiederkehrenden Erlöse (ARR) konnten um 40,8 % auf 108,8 Mio EUR gesteigert werden (Vorjahr: 77,3 Mio). Und die nicht wiederkehrenden Erlöse (NRR) wuchsen um 13,0 % auf 38,3 Mio EUR (Vorjahr: 33,9 Mio). Die EBITDA-Marge erreichte 32,6 %.

Und Wachstum ohne Ende – voll im Plan. Die Zahl der User der cloudbasierten MTWO / iTWO 4.0 Plattform wuchs im Vergleich zum Jahresende um 41,0 % von 69.337 auf 97.774 User. Und erreichte damit bereits 97,8 % der Zielmarke von 100.000 Usern in 2020. Wobei die User durch Neukundenakquise oder durch die Migration von bestehenden Usern aus anderen Softwareapplikationen innerhalb der Gruppe gewonnen werden.

Nur im Segment xYTWO verringerte sich der Gesamtumsatz um 22,5 % auf 5,5 Mio EUR (Vorjahr: 7,1 Mio). Aber das war planmäßig – bedingt durch den Verkauf des E-Commerce Business. Das Segment EBITDA betrug 0,4 Mio EUR.

Übernahmeangebot durch Schneider Electric abgeschlossen mit 87,64 %

Schneider Electric hat die ursprüngliche Annahmefrist, die am 22. April 2020 ausgelaufen ist, mit einem Anteil von rund 76,63 % der RIB-Aktien abgeschlossen. Die Aktionäre, die das Angebot noch nicht angenommen hatten, konnten dies noch in der weiteren Annahmefrist tun, die am 11. Mai 2020 endete, tun. Und sie erhielten dann den vollen Angebotspreis von 29,00 EUR. Und infolge der sehr hohen Annahmequote verfügen die RIB-Aktien nach Vollzug des Angebots nur noch über eine sehr beschränkte Liquidität an der Börse.

Infolgedessen könnte es zu wesentlichen Kursschwankungen kommen. Eine stetige Kursentwicklung, die den späteren Verkauf von RIB-Aktien zu günstigen Konditionen garantieren würde, sei dann nicht mehr gewährleistet. Es gibt auch Gerüchte, dass man möglicherweise die RIB Software von der Börse nehmen könnte. Aktuell hält Schneider Electric derzeit 87,64 % der RIB-Aktien. Und der reale Streubesitz beläuft sich auf “nur noch” 4,16 %.

Aktuell (03.12.2020 / 08:01 Uhr) notieren die Aktien der RIB Software SE im Frankfurter-Handel mit einem Plus von 0,02 EUR (0,07 %) bei 27,50 EUR. Auch diese Aktie können Sie bereits ab 0,00 EUR auf Smartbroker handeln.



