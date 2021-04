Prime Standard | RIB Gruppe gibt Zahlen bekannt

Weitere Suchergebnisse zu "RIB Software":

Die RIB Software SE (ISIN: DE000A0Z2XN6), weltweit führender Anbieter der iTWO 4.0 Cloud Enterprise Plattformtechnologie, gibt heute ihre Finanzkennzahlen für das erste Quartal 2021 bekannt.

RIB Gruppe zeigt solides Wachstum im ersten Quartal 2021

Die Gesamtumsatzerlöse konnten um 9,4% auf 68,8 Mio. € (Vorjahr: 62,9 Mio. €) gesteigert werden. Die Softwareumsätze (ARR + NRR) stiegen um 3,1% auf 50,6 Mio. € (Vorjahr: 49,1 Mio. €). Die Serviceerlöse wuchsen um 32,8% auf 18,2 Mio. € (Vorjahr: 13,7 Mio. €). Das organische Umsatzwachstum im Konzern betrug 2,3%. Das EBITDA stieg im Vergleich zum Vorjahr um 46,8% auf 22,6 Mio. € (Vorjahr: 15,4 Mio. €). Die EBITDA-Marge lag mit 32,8% um 8,3 Prozentpunkte kräftig über dem Vorjahr. Das Ergebnis nach Steuern stieg deutlich um 112,1% auf 7,0 Mio. € (Vorjahr: 3,3 Mio. €).

Der Netto-Cashflow aus der betrieblichen Geschäftstätigkeit stieg um 30,6% auf 32,0 Mio. € (Vorjahr: 24,5 Mio. €).

Zum Ende des ersten Quartals betrug die Konzernliquidität 253,2 Mio. € (31.12.2020: 224,0 Mio. €). Die durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter veränderte sich um 35,0% auf 2.467 (Vorjahr: 1.827).

Entwicklung der Segmente

Der Gesamtumsatz stieg im Segment iMTWO um 9,2% auf 68,7 Mio. € (Vorjahr: 62,9 Mio. €). Die Softwareumsätze (ARR + NRR) stiegen um 2,9% auf 50,5 Mio. € (Vorjahr: 49,1 Mio. €). Die EBITDA-Marge konnte stark verbessert werden und erreichte 33,0% (Vorjahr: 24,6%).

Im Segment YTWO lag der Gesamtumsatz bei 0,0 Mio. € (Vorjahr: 0,0 Mio. €). Das Segment EBITDA betrug -0,1 Mio. € und ist weiterhin stark geprägt von Anlaufkosten im Bereich YTWO. In den Vorjahren haben wir das Berichtssegment xYTWO in die beiden Geschäftssegmente YTWO (SCM) und xTWO (E-Commerce) unterteilt. Da das Geschäftssegment xTWO nicht zu unserem Kerngeschäft gehört, haben wir uns im August 2020 von diesem Bereich getrennt und den Geschäftsbereich insgesamt veräußert. Somit erfolgt zukünftig keine weitere Untergliederung des Berichtssegments YTWO in Geschäftssegmente.

Weitere Geschäftsentwicklung

Aufgrund der Unsicherheiten durch Covid-19 haben wir unsere M&A Aktivitäten derzeit stark eingeschränkt was wiederrum einen Einfluss auf den geplanten Umsatz und EBITDA Beitrag aus diesen Deals haben wird. Im Rahmen von weiteren Kostenreduzierungen und Schonung von Liquidität haben wir Investitionen in neue Geschäftsbereiche, wie z.B. YTWO stark reduziert und fokussieren uns auf den erfolgreichen Ausbau von dem Segment iMTWO.

Nach dem ersten Quartal 2021 halten wir an unserer Guidance fest und prognostizieren für das Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz in der Bandbreite von 280 Mio. € bis 310 Mio. € und ein operatives EBITDA zwischen 65 Mio. € und 75 Mio. €.



