Prime Standard | QSC auf Wachstumspfad - alles richtig...

10.08.2020 - Die QSC AG (ISIN: DE0005137004) konnte selbst in der Rezession zulegen - wenn auch wenig: Q1 - Umsatz 34,1 Mio. EUR, Q2 - Umsatz 35,5 Mio. EUR. Man bleibt beim Jahresziel eines Umsatzwachstums von mindestens 13%. QSC-Vorstand Jürgen Hermann erklärt: "Der Umsatz wächst auch in der tiefsten Rezession in der Geschichte unseres Landes. Unser krisenfestes Geschäftsmodell bewährt sich selbst in dieser historischen Ausnahmesituation."

Gut 75 % der Umsätze sind wiederkehrend und plattformbasiert - das hört sich nahc Zukunftsfähigkeit an, auch wenn man erst Ende des Jahres wieder schwarze Zahlen schreiben will/erwartet. In der Wachstums- und Investitionsphase ist im laufenden Geschäftsjahr unverändert ein EBITDA von bis zu -5 Mio. € und ein Free Cashflow von bis zu -16 Mio. € geplant. Ab dem vierten Quartal 2020 soll QSC wieder ein nachhaltig positives EBITDA erwirtschaften und ab dem vierten Quartal 2021 einen nachhaltig positiven Free Cashflow.

QSC-Vorstand Hermann sagt: "Wir profitieren auch in der aktuellen Ausnahmesituation von unserem klaren Branchenfokus, der hohen Innovationskraft und unserer Umsetzungskompetenz entlang der gesamten digitalen Wertschöpfungskette." Dieses Leistungsspektrum erstreckt sich von der Sensorik und IoT über SAP bis hin zur Cloud.

Hermann betont: "In den kommenden Quartalen setzen wir unsere Wachstumsstrategie ,2020plus' weiterhin konsequent um." Ein nächster wichtiger Meilenstein ist Ende September die Umfirmierung von QSC in "q.beyond". Hermann: "Der neue Name steht für das neue Unternehmen und dessen Neupositionierung mit innovativen Produkten und Technologien in attraktiven Zukunftsmärkten, kurz: für den Aufbruch in eine neue Wachstumsära."

q.beyond will man heißen - Neuanfang ohne Telefonie

Neuausrichtung mit einem hohen anteil wiederkehrender Umsätze. Das ist gerade DIE Strategie, von SAP bis SNP, von Software AG bis eben QSC (noch, bald ja q.beyond AG) - und QSC ist heir auf gutem Weg. die neue QSC, die sich selber so sieht: "Die QSC AG ist der Digitalisierer für den Mittelstand und ermöglicht ihren Kunden, Geschäftsprozesse und Geschäftsmodelle hochflexibel und effizient weiterzuentwickeln. QSC verfügt über langjährige Technologie- und Anwendungserfahrung in den Bereichen Cloud und Colocation, SAP und Internet of Things. Das umfassende Leistungsportfolio entspricht exakt den Bedürfnissen des Mittelstands im Zeitalter der Digitalisierung: von standardisierten Pay-as-you-use-Services bis hin zu individualisierten Komplettlösungen für die Branchen Handel, produzierendes Gewerbe und Energie. Alle Angebote zeichnen sich durch Ende-zu-Ende-Qualität und hohe Sicherheit aus; die Kundenbeziehungen sind geprägt von Unternehmertum, Serviceorientierung und einem Umgang auf Augenhöhe. Die QSC AG hat ihren Hauptsitz in Köln und beschäftigt an ihren Standorten in ganz Deutschland insgesamt rund 900 Mitarbeiter."

Übernahme passte ins Bild

Ende Juli gab es bereits einen Schritt für zukünftiges, anorganisches Wachstum: QSC übernimmt zum 31. Juli 2020 die Incloud Engineering GmbH, Darmstadt, zu 100 Prozent und stärkt damit ihre Softwarekompetenz.Incloud entwickelt Cloud- und Weblösungen, Mobile Apps sowie IoT-Produkte und hat sich in den vergangenen Jahren als wachstumsstarker IT-Dienstleister etabliert. Im laufenden Geschäftsjahr plant Incloud einen Umsatz von mehr als 4 Mio. € sowie ein positives Ergebnis. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

QSC-Vorstand Jürgen Hermann erklärte bei Bekanntgabe der Übernahme: "Incloud passt perfekt zu uns: Mit unseren gemeinsamen Lösungen unterstützen wir den deutschen Mittelstand auf dem Weg in die digitale Zukunft." Die Front-End-, Software- und Entwicklungskompetenz von Incloud ergänzt passgenau das Plattform-, Cloud- und Vertriebs-Know-how von QSC. Die mehr als 60 Experten von Incloud verstärken das QSC-Team insbesondere bei der Entwicklung von Branchenlösungen und bei der Integration in moderne Cloud-Architekturen.

Incloud profitiert vom eingespielten Vertrieb und Anwendersupport und von der hochmodernen Cloud-Infrastruktur von QSC. Dies biete enorme Chancen, so Incloud-Geschäftsführer David Müller: "Im Verbund mit QSC können wir noch schneller wachsen als bislang und unsere Kunden umfassend betreuen."

Aktuell (10.08.2020 / 07.59 Uhr) notieren die Aktien der QSC AG im Xetra-Handel zum Schluss Freitag mit einem leichten Plus bei 1,33 EUR.



Chart: QSC AG

