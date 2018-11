Prime Standard | OHB steigert Umsatz stark.

13.11.2018 – Die Gesamtleistung des OHB SE (ISIN: DE0005936124)-Konzerns erreichte nach neun Monaten EUR 633,7 Mio., eine Steigerung gegenüber dem Vorjahreszeitraum um gut 17% (Vorjahr: EUR 541,0 Mio.).

Das operative Ergebnis (EBITDA) legte auf EUR 47,1 Mio. zu (Vorjahr: EUR 41,6 Mio.). Die erzielte operative EBITDA-Marge stabilisierte sich nach neun Monaten mit 7,4 % auf Vorjahresniveau (7,7%). Trotz der höheren Abschreibungen von EUR 12,7 Mio. im laufenden Geschäftsjahr nach EUR 9,9 Mio.im Vorjahr, steigt das EBIT auf EUR 34,4 Mio. nach EUR 31,7 Mio. im Vorjahr. Die entsprechende EBIT-Marge lag mit 5,4% dagegen unter Vorjahr (5,9%). Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT) nach den ersten neun Monaten 2018 legte auf EUR 31,7 Mio. zu (Vorjahreswert: EUR 29,6 Mio.). Erhöhte Einkommen- und Ertragsteuern in Höhe von EUR 10,8 Mio. (Vorjahr: EUR 8,9 Mio.) im Berichtszeitraum 2018 resultierten in einem leicht verbesserten Konzernperiodenergebnis in Höhe von EUR 21,0 Mio. (Vorjahr: EUR 20,6 Mio.).

Die unkonsolidierte Gesamtleistung des Unternehmensbereichs Space Systems übertraf mit EUR 498,6 Mio. den Wert der ersten neun Monate des vorherigen Jahres in Höhe von EUR 404,0 Mio. deutlich. Die erhöhte Gesamtleistung resultierte in einem ebenso deutlich erhöhten operativen Ergebnis (EBITDA) von EUR 31,4 Mio. (Vorjahr: 24,4 Mio.). Das EBIT des Segments lag trotz erhöhter Abschreibungen mit EUR 23,1 Mio. ebenfalls über dem Wert des Vorjahrs von EUR 18,5 Mio. Die EBIT-Marge bezogen auf die unkonsolidierte Gesamtleistung stabilisierte sich auf Vorjahresniveau und erreichte 4,6%.

Die unkonsolidierte Gesamtleistung des Unternehmensbereichs Aerospace + Industrial Products erreichte in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahrs 2018 mit EUR 140,6 Mio. (Vorjahr: EUR 145,2 Mio.), nahezu das Niveau des Vorjahres. Die um rund 14% geringeren Aufwendungen für Material und bezogene Leistungen im Berichtszeitraum betrugen EUR 58,4 Mio. nach EUR 67,8 Mio. im Vorjahr. Insgesamt ist das operative Ergebnis (EBITDA) in Höhe von EUR 15,6 Mio. leicht rückläufig (Vorjahr EUR 17,2 Mio.). Entsprechend geringer ist das EBIT des Segments in Höhe von EUR 11,3 Mio. (Vorjahr: EUR 13,3 Mio.). Die EBIT-Marge bezogen auf die unkonsolidierte Gesamtleistung erreichte 8,1% nach 9,1% im Vorjahr.

Der feste Auftragsbestand des Konzerns erreichte nach neun Monaten des Geschäftsjahrs 2018 EUR 2.408 Mio. nach EUR 2.049 Mio. im Vorjahreszeitraum. Davon entfallen mit EUR 1.857 Mio. gut 77% auf die OHB System AG.

Zum Ende des Berichtszeitraums stieg der Finanzmittelbestand (ohne Wertpapiere) auf EUR 66,0 Mio. nach EUR 45,1 Mio. im vergleichbaren Vorjahreszeitraum.

Zum Stichtag 30. September 2018 lag die Bilanzsumme des OHB-Konzerns mit EUR 756,4 Mio. um EUR 36,7 Mio. rund 5% über dem Niveau des 31. Dezember 2017 (EUR 719,7 Mio.). Das Eigenkapital nahm im Konzern um EUR 15,8 Mio. auf EUR 199,4 Mio. zu. Das Eigenkapital war zum Jahresbeginn 2018 aufgrund der Ablösung der bisherigen Rechnungslegungsstandards IAS 11 (Fertigungsaufträge) und IAS 18 (Umsatzerlöse) durch die neuen Bestimmungen nach IFRS 15 (Erlöse aus Verträgen mit Kunden) einmalig neu bewertet worden, durch den Anstieg aus operativem Geschäft hat sich die Eigenkapitalquote zum 30. September 2018 wieder auf 26,4 % erhöht.

Der Vorstand erwartet für das Geschäftsjahr 2018 eine konsolidierte Gesamtleistung des OHB-Konzerns in Höhe von EUR 1.000 Mio. Die operativen Ergebnisgrößen EBITDA und EBIT sollen 2018 EUR 65 Mio., respektive EUR 47 Mio. erreichen. Aufgrund des hohen Auftragsbestands und des positiven Ausblicks für das aktuelle Geschäftsjahr geht der Vorstand davon aus, dass sich die Finanz- und Vermögenslage weiterhin gut entwickeln wird.

