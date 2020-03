Prime Standard | OHB erwartet für 2020 Umsatzsteigerung, Gewinn soll nicht gleichermaßen steigen.

18.03.2020 – Der OHB SE (ISIN: DE0005936124)-Konzern erzielte eine gestiegene Gesamtleistung von 1.030 Mio. EUR (Vorjahr: 1.000 Mio.), der Umsatz stieg auf 1.005 Mio.EUR (Vorjahr: 977). Das EBITDA stieg auf 78,3 Mio.EUR (Vorjahr: 65,0), die EBITDA-Marge erreichte 7,6% nach 6,5% im Vorjahr. Das EBIT erhöhte sich auf 49,1 Mio. EUr (Vorjahr: 47,8). Die EBIT-Marge war mit 4,8% im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Die IFRS-Umstellung trug wesentlich zu der Gewinnsteigerung bei - also eigentlich konnte der Gewinn nicht mit dem gestiegenen Umsatz mithalten.

"Der Vorstand erwartet für das Gesamtjahr 2020 eine konsolidierte Gesamtleistung von EUR 1,1 Mrd. Die operativen Ergebnisgrößen EBITDA und EBIT sollen EUR 80 Mio., respektive EUR 44 Mio. erreichen."

so ließ man heute bei OHB verlauten. Übersetzt heisst das: Man macht 100 Mio. EUR mehr Umsatz in 2020 (geplant) und gleichzeitig erhöht sich das EBITDA nur um geplante 1,7 Mio. EUR, das EBIT fällt sogar um rund 5 Mio. EUR. Gründe liegen, wie man bei OHB bereits im Vorfeld kommunizierte im zusammnegestrichenen Ariane 5-Programm und auch Problemen beim Ariane 6-Programm. Wachstum soll bis 2025 insbesondere mit digitalen Diensten verdient werden - ein neues Geschäftsfeld, von dem man sich hohe Steigerungsraten in den nächsten Jahren verspricht. Eventuelle Auswirkungen der Corona-Krise auf das Segment Aerospaces werden - noch - nicht thematisiert. .{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google-300-250)}

Mittelfristig entscheidet wohl auch bei OHB die Digitalisierung über Erfolg oder...

Zentrales Element ist die Bildung eines dritten Geschäftsbereichs "OHB Digital". Für die Folgejahre wird aufgrund des neuen Geschäftsbereichs und des hohen Projekt-Akquisitionspotentials im Geschäftsbereich Space Systems ein signifikantes Wachstum des Konzerns erwartet. Die Kennzahl Gesamtleistung wird sich im Jahresvergleich kontinuierlich steigern; bis zum Geschäftsjahr 2025 ist ein Wachstum auf jährlich EUR 1,5 Mrd. geplant bei gleichzeitig gesteigerten EBIT-Margen. Die Ariane 5 und 6 sollen wohl nur temporäre -negative - EBIT-Auswirkungen haben. Die Auswirkungen der Pandemie sollten für OHB wohl überschaubar sein, außer vielleicht im Luftfahrtbereich, der aber sowieso "nur" gut 10% des Umsatzes ausmacht.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Produkt_03)}

