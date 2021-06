Prime Standard | Medigene berichtet über die HV 2021

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00), ein Immunonkologie-Unternehmen mit klinischen Projekten fokussiert auf die Entwicklung T-Zell-gerichteter Krebstherapien, hat heute bekannt gegeben, dass die Hauptversammlung allen Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat zugestimmt hat:

Entlastung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020

Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021

Wiederwahl von Ronald Scott und Dr. Gerd Zettlmeissl als Mitglieder des Aufsichtsrats

Vergütungssystem des Vorstands

Der Vorstand der Gesellschaft hat die Aktionäre über den Fortschritt und die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2020 sowie über wichtige Ereignisse in den ersten Monaten des Jahres 2021 informiert, darunter die Rekrutierung des letzten Patienten der dritten Dosiskohorte des Phase-I-Teils der klinischen Studie mit MDG1011, die Identifizierung von zehn neuartigen Tumor-spezifischen Antigenen, die von T-Zell-Rezeptoren (T cell receptor, TCR) erkannt werden können, welche durch Medigenes firmeneigenen Entwicklungsprozess isoliert wurden, sowie die Veröffentlichung überzeugender in-vivo-Daten zum Einsatz von Medigenes führendem T-Zell-Rezeptorkandidaten TCR-4 in Kombination mit dem PD1-41BB Switch-Rezeptor, um die immunsuppressive Umgebung solider Tumore zu überwinden.

Entwicklungsprojekte kommen weiter gut voran

Prof. Dolores Schendel, Vorstandsvorsitzende und Wissenschaftsvorstand bei Medigene: „Die Entwicklungsprojekte von Medigene kamen 2020 und Anfang 2021 weiter gut voran. Unsere Projekte im Bereich solider Tumore haben beeindruckende präklinische Ergebnisse erzielt. Wir haben optimale T-Zell-Rezeptoren ausgewählt, einzigartige neue Tumor-spezifische Antigene analysiert und unsere funktionellen Verbesserungen für TCR-modifizierte T-Zellen, wie den PD1-41BB Switch-Rezeptor, weiterentwickelt, um in die feindliche Umgebung von Tumoren einzudringen.

Medigenes zahlreiche Präsentationen auf internationalen Konferenzen sowie unsere von Experten begutachtete Veröffentlichung der Arbeit am MAGE-A4-spezifischen TCR in Zusammenarbeit mit bluebird bio zeigen unser Engagement für Patienten-orientierte Innovationen. Um unser Wachstum im Kampf gegen Krebs zu unterstützen, evaluieren wir weiterhin neue Möglichkeiten für Partnerschaften im Zusammenhang mit unserem Portfolio an TCR-Technologien und Produktkandidaten.“

Vorstand und Aufsichtsrat von Medigene bedanken sich bei den Aktionären der Medigene AG für ihre fortwährende Unterstützung des Unternehmens.



