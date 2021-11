Prime Standard | Manz Aktie KAUFEN. So eindeutig sieht es der Platow-Brief. Warum?

Manz AG (ISIN: DE000A0JQ5U3) einen wichtigen Auftrag von NMW – EMobilität soll das geschäft der Zukunft werden – auch für Manz. Die einen Verbund von Spezialanbietern zusammengestellt haben, um im Bereich Li-Ionen-Batterie-Fertigung Komplettpakete anbieten zu können. Und so könnte/sollte Anfang des Monats sicherte sich dieeinen wichtigen Auftrag von NMW – EMobilität soll das geschäft der Zukunft werden – auch für Manz. Die einen Verbund von Spezialanbietern zusammengestellt haben, um im Bereich Li-Ionen-Batterie-Fertigung Komplettpakete anbieten zu können. Und so könnte/sollte der BMW-Auftrag nicht unbedingt der letzte gewesen sein. Platow sieht insbesondere in der Ertragsstärke des Maschinenbauers selbst bei sinkenden Umsätzen einen klaren Pluspunkt. Die letzten Kurskorrekturen machen die Aktie für Platow nach klassischen Bewertungskriterien „billig“. Hier der Gastbeitrag:

Zur Jahresmitte erreichte die Manz-Aktie bei 71,80 Euro ihr Allzeithoch. Es folgte eine 40%-Korrektur bis Anfang Juni, in deren Zuge unsere Empfehlung vom 25.1. ausgestoppt wurde – dank Stopppflege ohne Verlust. Am Dienstag (9.11.) hat der Maschinenbauer durchwachsene Q3-Zahlen vorgelegt, die das Papier (47,50 Euro; DE000A0JQ5U3) zwar fast 6% in den Keller drückten und damit die Aufwärtsbewegung der vergangenen Woche (+32%) beendeten. Dennoch stimmt uns das Zahlenwerk zuversichtlich.

Denn Manz hält die Profitabilität hoch. Dem Umsatzrückgang von 5,1% auf 163,6 Mio. Euro in den ersten neun Monaten steht ein EBIT-Zuwachs von 6,1% auf 8,7 Mio. Euro entgegen. Die Erlöse litten v. a. unter kundenseitigen Investitionsverschiebungen. Diese Aufträge werden aber nachgeholt, weshalb wir mit einem deutlichen Umsatzanstieg im kommenden Jahr rechnen, der das Gewinnwachstum weiter antreiben wird.

Für die Gj. 2022 und 2023 kalkulieren wir mit einem EPS-Zuwachs von jeweils über 60%. Entsprechend günstig ist die Aktie für diese beiden Jahre mit KGVs von 22 respektive 15 bewertet. Zudem gefällt uns die Dynamik im zukunftsträchtigen Segment mit E-Mobilität und Energiespeicher-Lösungen, die langfristig eine hohe Nachfrage erleben dürften.

Wir raten daher wieder zum Einstieg bei Manz, limitiert bis 49,00 Euro und mit Stopp bei 35,90 Euro.

