Prime Standard | MBB läuft rund

19.11.2018 - MBB SE (ISIN. DE000A0ETBQ4), ein mittelständisches Familienunternehmen, hat in den ersten neun Monaten 2018 ein Umsatzwachstum von 32,0 % auf 372,8 Mio. EUR erzielt. Das bereinigte EBITDA stieg in den ersten neun Monaten um 44,4 % auf 39,8 Mio. EUR. Die EBITDA-Marge konnte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um einen Prozentpunkt auf 10,7 % gesteigert werden. Das Ergebnis pro Aktie lag mit 1,59 EUR um 5,3 % über dem Vorjahresergebnis.

Insbesondere die Unternehmen Aumann, Delignit und DTS sind in den ersten neun Monaten 2018 stark gewachsen. So konnte das Segment Technische Applikationen, in dem Aumann und Delignit zusammenge-fasst werden, den Umsatz und das EBIT um 42,5 % bzw. 39,8 % steigern. Das Segment Handel und Dienst-leistungen, welches die DTS umfasst, erreichte ein Umsatzwachstum von 16,6 %, wobei das EBIT des Segments sogar um 25,8 % stieg. Das Segment Industrieproduktion wuchs um 12,1 % im Vergleich zum Vorjahr. Das EBIT des Segments fiel hingegen wegen deutlicher Rohstoffpreiserhöhungen auf -0,3 Mio. EUR.{loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}

Die Eigenkapitalquote stieg Ende des dritten Quartals auf 70,2 %, was für MBB einen neuen Rekordwert darstellt. Mit einer Net Cash Position von 292,5 Mio. EUR, wovon alleine 261,9 Mio. EUR auf die Holding MBB SE entfallen, sieht sich MBB bestens für weitere Akquisitionen aufgestellt. Neben Unternehmenszukäufen für Tochterunternehmen, plant MBB durch Akquisitionen auch neue Geschäftsfelder aufzubauen. Insbesondere MBBs hervorragende Kapitalausstattung, erstklassige Referenzen aus vorangegangenen Transaktionen und ein langfristiger Investitionsansatz sind für Verkäufer von Unternehmen überzeugende Argumente. MBB wird dadurch immer häufiger präferierter Ansprechpartner für Nachfolgelösungen.

Aktuell (19.11.2018 / 12:39 Uhr) notieren die Aktien der MBB SE im Xetra-Handel mit einem Plus von +0,20 EUR (+0,25 %) bei 81,20 EUR.



MBB SE | Powered by GOYAX.de

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte Magazin Anmeldung}