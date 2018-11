Prime Standard | Lotto24 Übernahme!!!

Danach beabsichtigt ZEAL, vorbehaltlich der endgültigen Bestimmung der Mindestpreise und der endgültigen Festlegungen in der Angebotsunterlage, im Tausch gegen je ca. 1,6 eingereichte Aktien der Lotto24 als Gegenleistung eine neue Aktie der ZEAL mit einem Nennbetrag von EUR 1,00 anzubieten. Das Umtauschverhältnis soll damit dem Verhältnis der volumengewichteten Durchschnittskurse der Aktien beider Gesellschaften während der letzten drei Monate vor dem heutigen Tag entsprechen. Die Aktien der ZEAL werden unter der ISIN GB00BHD66J44 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) gehandelt.{loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}

Ebenfalls am heutigen Tag haben nach Mitteilung der ZEAL an Lotto24 und ZEAL wesentlich beteiligte Aktionäre (namentlich die Günther Gruppe, Working Capital sowie Jens Schumann (Mitglied des Aufsichtsrats von Lotto24)) mit ZEAL unwiderrufliche Verpflichtungsvereinbarungen zur Annahme des Übernahmeangebots geschlossen. Nach Angaben der ZEAL haben sich in diesem Rahmen Aktionäre, die zusammen insgesamt rund 65 % der Aktien und der Stimmrechte an Lotto24 halten, verpflichtet, die von ihnen jeweils gehaltenen Lotto24-Aktien im Rahmen des Übernahmeangebots der ZEAL anzudienen.

Die Bieterin hat weiter angekündigt, dass die Veröffentlichung der Angebotsunterlage unter der Bedingung stehen würde, dass die Aktionäre der ZEAL die folgenden Beschlüsse fassen: (i) Zustimmung zur Durchführung des Angebots, einschließlich des Erwerbs von Lotto24-Aktien von Mitgliedern des Supervisory Boards oder mit diesen verbundenen Personen, (ii) Ermächtigung des Executive Boards der ZEAL, eine Anzahl Aktien zuzuteilen, die zur Finanzierung des Angebots erforderlich ist und (iii) Zustimmung zu einer durch das Panel on Takeovers and Mergers erteilten Befreiung der Günther-Gruppe von der Verpflichtung, infolge der Durchführung des Angebots ein Erwerbsangebot für alle nicht von ihr gehaltenen Aktien der ZEAL zu machen.

Das Angebot soll nach Angaben der ZEAL im Einklang mit den in der Angebotsunterlage darzulegenden Regelungen und Bedingungen, unter anderem einer Mindestannahmequote von 50 % plus einer Aktie der Lotto24, durchgeführt werden. Abweichungen in den endgültigen Regelungen des Angebots von den mitgeteilten Bedingungen und Angaben behält sich die ZEAL im gesetzlich zulässigen Rahmen vor.

Die ZEAL hat der Lotto24 angeboten, in Verhandlungen über ein Business Combination Agreement einzutreten. Der Vorstand der Lotto24 sieht die ZEAL grundsätzlich als einen strategisch sinnvollen Partner für die weitere Entwicklung der Lotto24 an. Daher hat er beschlossen, die Verhandlungen über eine solche Vereinbarung aufzunehmen.

Vorstand und Aufsichtsrat der Lotto24 werden das Übernahmeangebot gemeinsam mit ihren Beratern sorgfältig prüfen und nach Veröffentlichung der Angebotsunterlage eine begründete Stellungnahme abgeben.

Wer ist die Lotto24 AG?

Die Lotto24 AG wurde 2010 in Hamburg gegründet. Das Unternehmen entstand durch die Abspaltung des deutschen Geschäfts des internationalen Zweitlotterie-Anbieters, der heutigen Zeal Network SE. Am 3. Juli 2012 erfolgte der Börsengang bei dem das Unternehmen an der Wertpapierbörse Frankfurt am Main im Prime Standard gelistet wurde. Kurz zuvor, am 1. Juli 2012, trat der zweite Glücksspielstaatsvertrag („GlüStV“) in Kraft, der das Online-Vertriebsverbot des ersten GlüStV (2008) für staatliche Lotterien aufhob. Als einer der ersten privaten Anbieter erhielt Lotto24 im September 2012 die staatliche Erlaubnis für den Lotterievertrieb im Internet, der im März 2013 die Werbeerlaubnis für TV und das Internet folgte. Beide Erlaubnisse wurden 2017 verlängert. 2014 veröffentlichte Lotto24 als erster Online-Lottoanbieter in Deutschland mobile Apps für iOS und Android, mit denen Lottospieler ihre Tipps per Smartphone und Tablet abgeben können.

Die Lotto24 AG ist der führende deutsche Anbieter staatlicher Lotterien im Internet. Lotto24 vermittelt Spielscheine von Kunden an die staatlichen Landeslotteriegesellschaften sowie die Deutsche Fernsehlotterie und erhält hierfür eine Vermittlungsprovision. Zum Angebot zählen unter anderem Lotto 6aus49, Spiel 77, Super 6, EuroJackpot, GlücksSpirale, Spielgemeinschaften, Keno und die Deutsche Fernsehlotterie. Nach der Gründung im Jahr 2010 und dem Börsengang 2012 an der Frankfurter Börse (Prime Standard) ist Lotto24 heute Marktführer. Als stark wachsendes und zugleich service- und kundenorientiertes Unternehmen hat Lotto24 den Anspruch, Kunden sowohl online als auch mobil ein besonders bequemes, sicheres und zeitgemäßes Spielerlebnis zu bieten.

Wie läuft es operativ?

Bereits im Mai überraschte das Unternehmen mit der Ankündigung eines erfolgreichen Jahresbeginns und setzt dieses positive Momentum nun mit einem erfolgreichen dritten Quartal fort. In den ersten neun Monaten 2018 erzielte Lotto24 insgesamt ein Transaktionsvolumen von 235,9 Mio. Euro (Vorjahr: 164,6 Mio. Euro, +43,3 %), einen Umsatz von 28,1 Mio. Euro (Vorjahr: 18,8 Mio. Euro, +49,8 %) sowie eine Bruttomarge von 11,9 % (Vorjahr: 11,4 %). Mit 468 Tsd. Neukunden (Vorjahr: 216 Tsd.) stieg die Anzahl aller bei Lotto24 registrierten Kunden um 36,3 % auf 2.041 Tsd. (Vorjahr: 1.497 Tsd.). Aufgrund der jackpotbedingten Ausweitung unserer Marketingaktivitäten und der im ersten Halbjahr 2018 durchgeführten Testreihe vergleichsweise kostenintensiver TV-Spots stiegen die Marketingkosten in den ersten neun Monaten 2018 auf 12,0 Mio. Euro (Vorjahr: 5,8 Mio. Euro). Der CPL blieb dabei aber mit 25,58 Euro unter dem Vorjahresniveau (Vorjahr: 26,63 Euro).Dank der starken Umsatzentwicklung verbesserte sich das EBIT auf 2,2 Mio. Euro (Vorjahr: 0,5 Mio. Euro); das Periodenergebnis lag insbesondere aufgrund eines positiven technischen Effekts im Zusammenhang mit der Bildung latenter Steuern in Höhe von 5,8 Mio. Euro bei 7,8 Mio. Euro (Vorjahr: 1,3 Mio. Euro).

Das Unternehmen rechnet für das Gesamtjahr 2018 nunmehr mit einer Steigerung des Transaktionsvolumens um 38 % bis 43 %, einer weiterhin deutlich wachsenden Neukundenzahl und einem CPL auf Vorjahresniveau. Zudem plant die Lotto24 AG eine gegenüber dem Vorjahr leicht verbesserte Bruttomarge. In Abhängigkeit von den weiteren Rahmenbedingungen - insbesondere der Jackpot-Entwicklung - und den Marketinginvestitionen zur Neukundengewinnung werden sowohl EBIT als auch Periodenergebnis deutlich über der Gewinnschwelle li

Interessant wird es sein, wie sich die Übernahme durch ZEAL für die freien Aktionäre auswirkt? Welches Angebot wird endgültig gemacht werden? Will ZEAL alle Aktien der Lotto24 oder reichen die schon gesicherten Aktien der ZEAL für ihre Ziele? Ist die Lotto24 mehr wert als die gebotene eine ZEAL Aktie für 1,6 Lotto24 Aktien? Die heutigen Kursbewegungen suggerieren zumindest anfänglich, dass der Markt für Lotto24 eine Verbesserung des Angebots erwartet. Mittlerweile hat sich das Kursniveau auf dem angebotenem Tauschniveau eingependelt(10:47).Die nächsten Tage werden spannend. Aktuell notiert ZEAL in Frankfurt bei 21,85 EUR mit 8,75% im Minus; entspricht fast: 1,6 multipliziert mit dem Lotto 24 Kurs einen Wert von 21,76 für den ZEAL-Kurs.

Aktuell (19.11.2018 / 10:08 Uhr) notieren die Aktien der Lotto24 AG im Xetra-Handel im Plus mit +0,96 Euro (+7,59%) bei 13,60 EUR.



